1 gösterdi 106 sattı…

Jaguar’ın ilk yüzde 100 elektrikli SUV modeli I-PACE, aynı zamanda Türkiye’de satılan en uzun menzile sahip elektrikli otomobili. İki aydır tek bir araç sergileyen Borusan Otomotiv, 88 bin 200 Euro’luk başlangıç fiyatına sahip otomobile tam 106 sipariş aldı. Teslimatlar ağutosta başlıyor…

Türk tüketicisine Borusan Otomotiv bünyesinde ulaşan Jaguar'ın, yüzde 100 elektrikli modeli I-PACE'in uluslararası ilk test sürüşü gerçekleştirildi. Türkiye'ye getirdikleri tek I-PACE ile nisan ayında tanıtıma başladıklarını ve sadece bir gecede 30 sipariş aldıklarını belirten Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, “Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli en uzun menzille sahip ilk premium spor SUV'unu satışa sunmakla gurur duyuyoruz. Şu günlerde ağustos ve sonrası teslim edeceğimiz sipariş 106 adede ulaştı. Bu yıl için fabrikadan 500 adet almayı planlıyorduk. Ancak globaldeki yoğun talep yüzünden ancak 200-250 adet getirebileceğiz. Yılsonuna kadar tamamını satma öngörümüz var.

200 ya da 250 adetle de Türkiye'de hem yüzde 100 elektrikli, hem de tek bir model bazında 1 yılda en çok satan elektrikli olarak rekor da kırmış olacağız. Öte yandan Borusan Otomotiv olarak ilk premium elektrikli model BMW i3 ile başlattığımız atak Jaguar I-PACE ile devam ediyor. Jaguar, Land Rover, BMW ve MINI markalarımızda SUV oranı hedefimiz var. Tüm satışlarımızdaki SUV oranını bu yıl yüzde 25'e daha sonra da yüzde 50'ye çıkartacağız” diye konuştu.

YAPAY ZEKA GİBİ AKILLI AYAR

I-PACE'in gelişmiş sistemleri, kişisel sürücü tercihlerini belirlemek için yapay zeka algoritmalarını temel alan “Akıllı Ayar” teknolojisi kullandığını söyleyen Hakan Tiftik, “Baştan elektrikli bir otomobil olarak tasarlanan I-PACE, alüminyum mimarisi ve aerodinamisi ile 400 beygir güç ve 696 Nm tok sunuyor. 0’dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşıyor ve ikiz motorlar dört tekerlek için ayrı ayrı performans sunuyor. Optimize menzil yönlendirmesi ile 90 kWh lityum iyon batarya sayesinde 480 km menzil sunuyor. I-PACE, 0’dan yüzde 80’e, 40 dakikadan az bir sürede hızlı ev dışı şarj işlemi ve 15 dakika şarj edildiğinde 100 km menzil sunabiliyor” dedi.

8 yıl batarya garantisi

I-PACE'in 8 yıllık batarya garantisi, 160 bin km ve yüzde 70 sağlık durumu olarak sınırlı. Otomobil garantisi ise üç yıl/100 bin km. S, SE, HSE ve First Edition donanımla satılan I-PACE, fiyatı 88 bin 200 Euro'dan başlıyor. Ağustos ayı ve sonrasında teslim edilmeye başlanacak aracın yılda 20 bin km. üzerinden yapılan tüketim maliyeti hesaplarına göre, benzinli bir araçla ortalama 100 km'de 10 litre benzin üzerinden 12 bin 500 lira, dizel de ise ortalama 7 litre üzerinden 7 bin 966 lira harcınıyor. Servis bakımları (yağ, buji, filtre, balata gibi) hariç. I-PACE ise sadece bin 722 liralık elektrik tüketiyor.

4 ayağında 4 marifet…

Portekiz'deki test sürüşümüz şehir içi, otoyollar, sık ve keskin virajlı asfalt dağ yolları, gerçek bir yarış pisti ve off-road parkurundan oluşuyordu. İlk söylemem gerekenin, dört tekerleğe de ayrı ayrı hükmeden ikiz elektrik motoru sayesinde mükemmel hale gelen yol tutuşu olması gerektiği. Şehiriçi ve otoyollarda, motor sesinin olmaması, sizi farkına bile varmadan 120-140 km'lik hızlara ulaştırabiliyor. Virajlı yollarda ise fren yapmaya gerek bile duymuyorsunuz. Ayağınızı gaz pedalından kaldırdığınız anda devreye giren şarj sistemi sayesinde stop lambalarının otomatik yanmasını gerektirecek kadar ki yanıyor, yavaşlayabiliyorsunuz. Ayrıca I-PACE, Portimao Algarve Uluslararası Yarış Pisti'nde markanın en sporcu modeli F-Type'dan hiç de aşağı kalmadı. Off-road kısmı ise tam bir adrenalin patlaması yaşattı. Binlerce voltluk elektrik yüklü I-PACE ile yarı beline kadar suyun içinden geçip, ayakta durmakta bile zorlanacağınız eğimleri, değim yerindeyse bir dağ keçisi kıvraklığıyla ne gaza ne de frene dokunmadan aştık…