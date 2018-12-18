‘1 Yılda Rakiplerini Geçti’

MERCEDES-Benz Türk Hafif TicariAraçlar’ın Pick-Up segmentindeki ilkmodeli X-Class, otomobil gazetecisiOkan Altan yönetimindeki X-Macerayolculuğunu 30 gün ve 8 bin 800km. sonunda tamamladı.

Türkiye'nin en kuzeydoğusundan güneybatısına, en güneydoğusundan kuzeybatısına, “X” imzası atılan bir rotada ilerlenilen X-Macera'nın kapanış etkinliği İstanbul'da yapıldı. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Markamızın ilk Pick-up modeli X-Class, Aralık 2017'de Türkiye pazarında satışa sunulmasının ardından, 1 yıllık sürede yaklaşık bin 400 adet satılarak, ilk kez yer aldığı bir segmette başarıya ulaşmasını sağladı. Segmentinin tek Premium seçeneği olarak 1 yılda, pek çok rakibimizi de geride bıraktı” dedi. Üç donanım seviyesi ve 160 bin 190 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan X-Class'ın 4X2 ve 4X4 seçenekleri bulunduğunu belirten Tufan Akdeniz, “Araç Low Mod (Düşük hızda 4×4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. Mercedes-Benz Power X 250d 4MATIC, 2298 cc hacmindeki 4 silindirli X 250d 4MATIC, 190 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. X-Class bu sayede, eşi benzeri olmayan macera dolu yolculuğunda konforunu, gücünü ve prestij özelliklerinin altını bir kez daha çizdi” diye konuştu.