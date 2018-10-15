’10 yıl öncesine döndük’

Zor günler geçiren otomotiv sektörünü değerlendiren Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Biz rekor kırıyoruz ama sektör 10 yıl öncesine döndü. Bir Japon olarak böylesine hızlı değişimlere alışmak kolay değil” dedi.

Honda, CR-V'nin beşinci neslini önceki gün Türkiye'de satışa sundu. Yeni modelin tanıtım toplantısında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, önümüzdeki yıl toplam Türkiye pazarı için 400-500 binli rakamların koşulduğunu belirterek, “Türkiye pazarı 10 yıl öncesine dönmüş durumdu. Nereye gideceği belirsiz bir pazar için planlar yapıyoruz. Şu an hükümetin 2019 yılı ekonomik hedefleri çerçevesinde biz de önümüzdeki yıl için 400 binlik bir otomobil pazarı öngörüsü taşıyoruz. Ancak bu yılın aralık ayında tüm planlar değişebilir. Aralık rakamları tüm sektör için milat olacak. Biz de hem 2019'u hem de 2020 ve 2021'i ona göre planlayacağız. Bir Japon olarak Türkiye pazarındaki böylesi hızlı değişimlere alışmak kolay değil” diye konuştu.

HONDA DİZEL MOTORU BİTİRİYOR

Honda markasının Türkiye olarak Avrupa'da ikinci üretim üssü olduklarını belirten Takuya Tsumura, “Fabrika yatırımımız 3.1 milyar doları buldu. 50 binlik kapasitemizle iki vardiya üretime devam ediyoruz. Yan sanayi hariç bin 365 kişilik istihdam yarattık. Honda olarak ‘“Elec- tric Vision' stratejimizle 2020 yılında satılan her 3 Honda'dan ikisinin elektrikli türevi bir araç olması hedefimiz var. Bu çerçevede halen ürettiğimiz Civic Sedan modelimiz son dizel motorlu aracımız olacak. Bundan sonra dizel motorlu bir araç üretmeyeceğiz. Öte yandan Civic Sedan modelimizin sağdan direksiyonlu versiyonunu da ürettik ve başta İngiltere olmak üzere ihracatına başladık” dedi.