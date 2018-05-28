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100. Chiron!

Süper spor otomobil üreticisi Bugatti, en güncel modeli olan Chiron'un 100. adetini üretti ve teslim etti. 100. Chiron, Orta Doğu'ya gönderildi.

Fatih TAN
android-time 16:00 28 Mayıs 2018
Haberler Otomotiv
100. Chiron!
Süper spor otomobil üreticisi Bugatti, en güncel modeli olan Chiron'un 100. adetini üretti ve teslim etti. 100. Chiron, Orta Doğu'ya gönderildi.

2016 yılının sonlarından itibaren Molsheim/Fransa’daki üretim tesisinde üretilen otomobil, el yapımı olarak hazırlanıyor. 1500 beygir güç üreten bir üniteye sahip olan Chiron, en bilinen süper hatta hiper spor otomobil modellerinden biri.

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Bu otomobilden marka yılda ortalama 70 adet üretiyor ve toplamda da 500 adet üretimle bu modeli sonlandırmayı planıyor. Chiron’un 100’ncü markada kutlama yapılmasına sebep verdi. Satın alacak kişiye göre hazırlanan otomobilin rengi mat mavi olarak seçilmiş.

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Bu otomobili satın alan kişi ise 100. Chiron’a 2.85 milyon euro gibi büyük bir değer ödedi.

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Son güncelleme: android-time 14:5528.05.2018
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