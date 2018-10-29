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2 bini ‘Yeniden’

LeasePlan, Türkiye pazarındaki talebi öngörerek kiralamadan dönen araçların yeniden kiralanmasının öncüsü oldu.

android-time 09:00 29 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
2 bini ‘Yeniden’
LeasePlan, Türkiye pazarındaki talebi öngörerek kiralamadan dönen araçların yeniden kiralanmasının öncüsü oldu.

‘İkinci el kiralama' operasyonlarına bir süre önce başlayan LeasePlan, 2 bin adetin üzerinde aracı yeniden kiraladı. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Bu rakamın çok daha yükselmesini bekliyoruz. Tüm araçlar kendi sahipliğimizde olduğu için geçmişlerini tek tek biliyoruz. Şirketler veya bireyler asla sürpriz maliyetle karşılaşmazken, teslimata hazır araçlarımız sadece bu işle ilgilenen bir ekip tarafından son kontrolden geçiriliyor” dedi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 08:3729.10.2018
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