2 bini ‘Yeniden’

LeasePlan, Türkiye pazarındaki talebi öngörerek kiralamadan dönen araçların yeniden kiralanmasının öncüsü oldu.

‘İkinci el kiralama' operasyonlarına bir süre önce başlayan LeasePlan, 2 bin adetin üzerinde aracı yeniden kiraladı. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Bu rakamın çok daha yükselmesini bekliyoruz. Tüm araçlar kendi sahipliğimizde olduğu için geçmişlerini tek tek biliyoruz. Şirketler veya bireyler asla sürpriz maliyetle karşılaşmazken, teslimata hazır araçlarımız sadece bu işle ilgilenen bir ekip tarafından son kontrolden geçiriliyor” dedi.