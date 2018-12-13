2. el Seat Leon kampanyası!

DOD’un sınırlı sayıdaki ikinci el 2018 model SEAT Leon’lar için düzenlediği kampanyada 1.6 TDI 115 hp Style DSG Dynamic ve 1.6 TDI 115 hp Style DSG Techno modelleri 119.900 TL’ye satışa sunuluyor.

İkinci el araç alım, satım ve takas hizmetlerini sunan DOD, SEAT Leon tutkularına özel bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek kampanya ile sınırlı sayıdaki 2018 model SEAT Leon 1.6 TDI 115 hp Style DSG Dynamic ve 2018 model SEAT Leon 1.6 TDI 115 hp Style DSG Techno donanım paketine sahip araçlar 119.900 TL'ye satın alınabiliyor.

DOD, kampanyalı araçlara özel 30.000 TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 cazip faiz oranlı taşıt kredisi seçeneği ve farklı avantajlı taşıt kredisi seçenekleri de sunuyor. 101 Nokta Ekspertizinden geçmiş 4.000 ile 14.000 km arasındaki 100 adet araç için geçerli olan kampanyada araçlar tüm DOD Yetkili Satıcıları'ndan teslim alınabiliyor.