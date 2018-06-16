20 yıl aradan sonra geri döndü!

BMW markasının en önemli modellerinden biri olan 8 Serisi, tam 20 yıl aradan sonra yeniden vücut bularak geri döndü. Otomobil günümüz modern rekabet koşullarında rakipleriyle mücadele etmek için baştan aşağıya yenilendi. İşte detayları!

1989 ve 1999 yılları arasında üretilen markanın en efsane modellerinden olan 8 Serisi yenilendi. Son 2 yıldır basına sızan haberlerle zaten bu sınıfta BMW ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Kamuflajlı fotoğraflar, bilgisayar ortamındaki çizimler ve GT Lemans otomobili az çok tasarımla alakalı fikir sahibi olmamıza sebep oldu. Ancak otomobili ilk defa gördüğümüzde her ne kadar tahmin etsek de beklediğimizden daha şık ve karizmatik bir model olarak karşımıza çıktı.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde BMW’nin meşhur böbrekleri sizi karşılıyor. Bu böbrekler hem büyük hem de tasarım olarak alışkın olduğumuz formdan biraz farklı. Çamurluğa doğru gerilmiş tarzda tasarlanan farlar ve aerodinamik unsurları bünyesine barındırdığını insanın suratına tokat gibi çarpan ön tampon da 8 Serisi’ni dışa doğru biraz agresif yapıya sokmuş.

Yan profilde otomobil ön çamurluk hava tahliye kanalının çıkışı etrafında şekillendirilmiş. Bu hava kanalının derinliği arka lastiğe kadar uzanıyor. Ayrıca 8 Serisi Coupe, özellikle yan profilden 6 Serisi Coupe’yi ciddi derecede andırıyor. Bu benzetme daha çok arka lastik kısımına doğru belirgin bir yapıda.

8 Serisi Coupe’nın arkasına geçtiğinizde ise yere paralel olan stoplar, 8 model numarası ve dört köşeli geniş egzoz çıkışları sizi karşılıyor. Basın fotoğrafları çekilen otomobilin M-Sport donanımında olması da dikkatleri çeken diğer bir unsur. Otomobil bu sayede olabildiğince dinamik bir görünüme kavuşmuş, ayrıca hafif alaşım jantlarda tüm bu detayların bonusu oluyor.

8 Serisi Coupe, 4843 mm uzunluğa, 1902 mm genişliğe ve 1341 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi de 2822 mm olarak belirtilmiş. 8 Serisi’nde “Integral Active Steering” denilen arka lastiklerin belirli hızlarda ön lastiklere yardımcı olan sistemi var. Bu sistem sayesinde otomobil düşük hızlarda büyük ve zorlu manevraları daha kolay yapabilirken, yüksek hızlarda da daha iyi bir yol tutuşu kullanıcısına sunuyor.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise, sizi karşılayan ortamın olabildiğince konforlu olduğunu fark ediyorsunuz. Otomobilin direksiyonu, yeni 5 ve 7 Serileri’nden tanıdık olan tasarımda, fonksiyonel ve üç kollu. Gösterge tablosu tamamen LCD ve yeni bir temaya sahip.

Konsol ortasında kalan multimedya ekranı tahmin ettiğiniz gibi orta konsoldaki döner buton sayesinde çalışıyor. Şeffaf maddelerle süslenmiş olan vites kolu bugüne kadar BMW’de gördüğümüzün en iyisi olabilir.

Ancak konsol yapısı eski modellerden tanıdık. Şunu da belirtmekte fayda var otomobilin iç mekanında neredeyse her bölge deri ve özel maddelerle kaplanarak hazırlanmış. Bu da iç mekandaki kaliteyi bakanın gözüne resmen sokuyor!

Yeni 8 Serisi’nde ilk defa tanışacağımız yeni geliştirilmiş 4.4 litrelik V8 silindirli ve turbo beslemeli bir motor yer alıyor. 530 beygir güç üreten bu motor M850i xDrive da kullanılacak. Bunun haricinde 840d xDrive modeli de var. 3 litre, 6 silindirli dizel motorlu versiyon ise 320 beygir güce sahip olacak. BMW, bu dizel motorun kullanılması oldukça beğeni ve ilgi topladı, şeklinde yorumladı.

Aracın ilk teslimatları ise 2018 Kasım ayında yapılacak deniliyor.