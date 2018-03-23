2018 Formula 1 sezonu bu hafta Melbourne’de başlıyor!

Formula 1 takviminin ilk yarışı olan Avusturalya Melbourne Grand Prix'i bu hafta sonu yapılacak. Takımlar ve pilotlar pistteki antrenman turlarına başladılar bile. Antrenman turlarının en öne çıkan pilotu ise Lewis Hamilton oldu!

2018 Formula 1 takviminin ilk Grand Prix’i olan Melbourne için geri sayım başladı. Takımlar ve pilotlar bu ülkeye erkenden giderek yerlerini aldılar ve hazırlıklarına başladılar. Bu hazırlık aşamasında antrenman turları incelendiğinde Lewis Hamilton’nun ultra yumuşak lastiklerle 1:24.026’lık tur zamanıyla kendi derecesini ve diğer pilotları geçtiğini görüyoruz. Mercedes’te işler yolunda ki Bottas’da Hamilton’nın yarım saniye gerisinde olarak antrenman sezonunu kapattı.

İki Mercedes pilotunun ardından Max Verstappen yumuşak lastiklerle 1:24.771’lik bir dereceye imza attı ve üçüncü oldu. Red Bull’un diğer pilotu olan Ricciardo ise 1:25.063 ile altıncı oldu.

Antrenman sırasında Ferrari pilotu Raikonen, 1:24.875’lik derecesiyle dördüncü Vettel ise 0.1 saniye takım arkadaşının gerisinde kalarak beşinci oldu.

İlk antrenman seansı bu şekilde kapanırken, ikinci seansta liderlik yine el değiştirmedi. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Melbourne’de pistin sıcaklığı 45 derecelere kadar tırmandı. Hamilton bir önceki turunu geliştirerek 1:23.931’lik süreyle seansın en hızlısı oldu. Verstappen ise ikinci seansta gözünü karartarak sadece 0.127 saniyelik farkla Hamilton’un arkasında kaldı. Bottas ise 1:24.159’la takım arkadaşı Hamilton’n 0.228 saniye gerisinde üçüncü oldu. Ferrari’de ise yine zirve Raikonen’e ait. Fin pilot 1:24.214’lük turuyla, 0.283 saniye geride dördüncü olurken, böylelikle ilk dört 0.283 saniye içinde dizilmiş oldu. Sebastian Vettel 1:24.451’le 0.520 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

2. Antrenman seansındaki sonuçlar ise aşağıdaki gibi. (en iyi tur zamanı)