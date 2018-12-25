2018 yılına damgasını vuran lüks SUV modelleri

Aslına bakarsanız daha ülkemizde olmayan ya da ülkemize daha önceden gelen modeller de bu listede olabilirler. Ancak emin olduğumuz bir şey var ki o da bu SUV modellerinin 2018 yılı içinde çok konuşulmuş olması. Bu listedeki otomobillerin ortak ve öne çıkan özellikleri ise lüks, yeni ve şık olmaları.

Rolls-Royce Cullinan

Ünlü İngiliz otomobil üreticisi Rolls-Royce’nin ilk SUV modeli olma özelliği taşıyan Cullinan karşınızda. 6.75 lt’lik, V12 silindirli ve çift turbo beslemeli motoru otomobili olabildiği kadar güçlü kılmayı ve rakiplerinden ayırmayı başarıyor. Üretimine başlanan otomobilin teslimatları da başladı. Ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil…

Lamborghini Urus

Aslında spor hatta süper spor otomobil üreticisi olan Lamborghini’nin ilk SUV modeli Urus karşınızda. Urus markadan aldığı tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 4 litre iki turbo beslemeli V8 motoru olan bu efsane SUV modeli 0’dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca Urus’un spor olduğu kadar lüks olduğunu da belirtelim…

Bentley Bentayga

2018’in ilklerinden biri de Bentley tarafından geldi, Bentayga… Bundan önceki iki model gibi Bentayga’da markanın ilk SUV modeli. Alışkın olduğumuz Bentley tasarım detaylarına sahip olan otomobil sunduğu üst düzey konfor ögeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ülkemizde de görebileceğiniz bu SUV modeli 4 litre dizel, 4 litre benzinli turbo, 6 litre W12 benzinli ve hibrit ünitelerle satın alınabiliyor.

Porsche Cayenne

Bir spor otomobil üreticisi olan Porsche, tüketici eğilimlerinin değişmesine çok fazla tepki göstermeden 2002 yılında ilk defa SUV modeli olan Cayenne’yi karşımıza çıkarmıştı. Bu modelin en güncel versiyonu ise 2018 yılında tanıtıldı. Porshce markasının genlerinde bulunan sportiflikten Cayenne’nin de tam olarak etkilendiğini belirtebiliriz. Ayrıca Yeni Cayenne dizel motor yerine hibrit seçeneğini kullanıcısına sunuyor.

Volkswagen Touareg

Bu yılın merakla beklenen en önemli SUV modellerinden biri de VW markasnın amiral gemisi olan Touareg idi. Aslına bakarsanız Touareg, Cayenne, Urus ve Bentayga ile aynı altyapıya sahip. Sunduğu teknolojik donanımlar ve detaylarla da dikkat çeken bir model. Otomobil ülkemize de ulaştı. Henüz kullanma fırsatım olmasa da ne kadar iyi olduğunu tahmin etmek zor değil.

BMW X5

Bavyeralı üreticinin en önemli modellerinden biri olan X5, bu yıl tanıtılan önemli modeller arasındaydı. Otomobil markanın Amerika’daki fabrikasında üretildiği için ülkemize gelirken ekstra vergi yüküyle karşılaşıyor. Bu yüzden de 2019 yılında ne yazık ki sokaklarda göremeyeceğimiz modeller arasında… X5 markanın otomotiv teknolojileri anlamında ürettiği en güncel SUV modeli pozisyonunda.

Mercedes-Benz GLE

Alman otomotiv devi Mercedes’in orta-üst ölçekli SUV modeli olan GLE, 2018 yılı içinde yeni versiyonuyla tanıtıldı. Otomobil markanın yeni tasarım detaylarıyla şekillendirilmiş. Ayrıca Mercedes’in geliştirdiği en güncel teknolojik yenilikler de GLE’deki yerini almış durumda. BMW gibi Mercedes’te GLE modelini Amerika’da üretiyor ve ülkemize gelme durumunda yeni fiyatının ne kadar olacağı ciddi bir muamma…

Mercedes-Benz G Serisi

Mercedes, GLE’nin yanında efsane modeli olan G Serisi’ni de bu yıl yeniledi. İlk günkü köşeli tasarımının devamı niteliğinde yenilene G Serisi artık daha modern ve daha fazla konforlu olduğu söyleniyor! G Serisi ülkemizde G 500 benzinli ve G 63 AMG versiyonlarıyla satın alınabiliyor. Fiyatı ise 1.558.500 TL’den başlıyor…

Jeep Grand Cherokee TrackHawk

İşte dünyanın en önemli SUV üreticisi Jeep’in en önemli modellerinden biri Grand Cherokee Track Hawk! Kendisi ülkemize sipariş üzerine getirilebiliyor. 6.2 litrelik V8 motor kompresör sistemiyle besleniyor ve 707 beygir güç üretiyor! Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaşıyor! Aracın tork değeri ise tam 875 Nm!

Jaguar I-Pace

İşte yeni nesil SUV örneklerinden biri Jaguar I-Pace… Bu otomobil önde ve arkada olmak üzere iki elektrik motor sayesinde hareket ediyor. Toplamda 400 beygir güç üreten bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşıyor. Otomobilin tam dolu pil ile menzili ise 400 km!