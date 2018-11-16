Yollarda görebileceğiniz en lüks beş otomobil

Bazı otomobiller var ki kullanıcısına her daim evinde konforu yaşatıyor. Markalar bu durumu en iyi şekilde kullanıcısına yansıtabilmek için yıllarca çalışıp, bu özel duruma erişebiliyorlar. Süspansiyonlardan yalıtım ögelerine, teknolojik donanımlardan iç mekanda kullanılan malzemeye kadar her detay bu araçlar için çok önemli. Biz de sizler için 2018 yılının en lüks 5 otomobil modelini bir araya getirdik.

1- Rolls-Royce Phantom

2017 yılında en yeni versiyonuyla karşımıza çıkan Phantom, markanın lüks seviyesinde en son noktada. Tamamıyla el yapımı olan gövdesi ve iç mekanı, müşterinin isteklerine göre kişiselleştirmenin sınırı olmayan donanımları ve dev gibi duruşuyla bu otomobil lüks denildiği zaman akla ilk gelen modellerden.

Konforlu ve dışarıyla tamamen izole olan iç mekanı hem sürücü hem de arka koltuklarda oturan yolcular için gerçekten çok farklı. Otomobilin sürüşünde özellikle 0’dan 50 km/s hıza kadar motor sesini duymuyorsunuz.

BMW tarafından üretilen V12 motoru ve çift turbolu beslemesiyle Phantom, lüks duruşunun yanında performans olarak da iddialı. Phantom 0’dan 100 km/s ulaşması Ford Focus RS’den daha hızlı.

2- Mercedes-Maybach S650

Mercedes-Benz S Serisi sanırım dünyanın lüks ve konfor açısından en kabul görmüş modeli olabilir. Ancak bu duruma Maybach eklenince işin rengi biraz daha değişiyor. S Serisi’ne ek olarak Maybach, olabilidiğince nadir görülen, daha uzun ve daha konforlu bir model olarak kendini temeli olan S Serisi’nden ayrıştırıyor.

Maybach’ın Rolls-Royce ve Bentley karşısındaki en büyük problemi ise standart bir S Serisi’nden türetilmiş olması. Her ne kadar S Serisi’ne göre daha fazla konfor ve teknolojik donanıma sahip olsa da bu durum onun S Serisi temelleri üzerine inşa edildiğini değiştirmiyor.

Mercedes-Maybach S650, 630 bg güç ve 1000 Nm tork üreten bi V12’ye sahip.

3- Bentley Mulsanne

İngiliz lüks otomobil üreticisinin en önemli modellerinden biri olan Mulsanne’ye merhaba deyin. Markanın sahip olduğu tasarım dilini radikal bir şekilde değiştiren bu modelle 2010 yılında ilk defa tanıştık. O dönemde üretilen Bentley modelleri daha yumuşak tasarım detaylarına sahipken Mulsanne köşeli ve sert çizgilerle karşımıza çıkan bir İngilizdi.

Günümüzde Rolls-Royce Phantom ile en büyük mücadeleyi veren otomobil diyebiliriz. İç mekandaki kaliteli materyalleri, dışarıyla sizi tamamen izole eden kabini ve güçlü motoru bu rekabetin en önemli başlıklarından.

Mulsanne rakiplerine göre daha düşük hacimli motoruyla daha çevreci bir duruşa sahip. 6.75 litrelik efsane Bentley motoru ne yazık ki bu modelde kullanılmıyor. Onun yerine çift turbolu bir V8 araca gücünü veriyor.

4- Range Rover SVAutobiography

Sadece SUV üreten Land Rover markasının ürün gamında en tepede bulunan model olan Range Rover’ın SVAutobiography diye bir versiyonu bulunuyor. Bu versiyon standart Range Rover’dan türetilmiş ve ama daha uzun ve daha konforlu bir yapıya sahip.

5.2 metre uzunluğa sahip olan bu araç yaklaşık 2.6 ton ağırlığında. V8 benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan bu aracın plug-in hybrid versiyonu da bulunuyor. Aracın içine baktığınızda ise sadece dört kişilik oturma düzeni bulunuyor.

5- Rolls-Royce Cullinan

2018 yılında ortaya çıkan, markanın ilk SUV modeli olan Cullinan duruşu, konforu, iç mekandaki Rolls-Royce kalitesiyle tüm rakiplerinden direkt olarak ayrılmayı başarıyor.

İri gövdesine ve köşeli tasarımına göre Cullinan, olabildiğince atletik olarak öne çıkıyor. BMW markasından türetilmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, Cullinan müşterilerinin off-road ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Aracın ağırlığı ise 2.6 tondan 3.5 tona kadar değişiyor.