2019 yılında filo pazarı küçülecek!

Otomotiv sektöründeki daralma sadece sıfır km otomobil satın alımlarında değil, kiralamada da yaşanıyor. Bu konuyla alakalı Türk Lirası ile sözleşmelerin yapılması kararını olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, filo kiralama sektörünün önünü açacağını belirtti. Ak, her ne kadar sektörü canlandıracak bir yapılanma olsa da 2019 yılında filo kiralama pazarının küçüleceğinden de bahsetti.

Düzenlemeyi, otomotiv sektörünün yapısal taşları arasında önemli bir yeri olan kiralama sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak niteleyen Ak “Türk Lirası ile yapılacak uzun vadeli sözleşmeler döviz kurlarında sürpriz artışlar, kredi faizlerindeki beklenmeyen değişikliklerden etkilenmeyecek ve her kesim için daha sağlıklı ve öngörülebilen bir ortam sağlanmış olacaktır. Kiralama sektörünün paydaşları bundan sonra 3 yıla kadar sağlıklı finansal planlama yapabilecekler. Bu durum sektörümüzü tekrar canlandıracak potansiyel için en önemli ortamı hazırlayacaktır” dedi.

Bankalar Kredi Musluklarını Tekrar Açmalı

Bankaların son birkaç aydır dövizde yaşanan ani değişiklikler çerçevesinde kredilendirme konusunda farklı bir yaklaşım sergilediklerini de söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak “Filo kiralama sektörü bankalarımız için çok iyi ve büyük bir pazar. Yaşanan tecrübeleri de dikkate alarak sektörümüze yeniden kredi vermelerini bekliyoruz. Bankalar mali durumu yetersiz ve proje bazında rasyonel olmayan fiyatlamalara kredi verip vermemeyi daha iyi değerlendireceklerdir. Hem satın alınan aracın kendisi hem de müşteri ile yapılan kiralama sözleşmelerinden doğacak kira alacağı son derece düzenli bir geri ödeme garantisi oluşturduğundan sektörümüz kredilendirmeye çok uygundur” şeklinde konuştu.

2019'da Filo Pazarı Biraz Küçülecek

2018 yılının ilk yarısında toplam araç sayısı 364 bin 653 adede ulaşan filo kiralama sektöründe son 3 aydır eskisi gibi yeni araç satın alınamadığı için “0” otomobil satışlarının olumsuz etkilendiğini de sözlerine ekleyen Ak şunları söyledi; “Yaklaşık 400 bin aracın olduğu filo kiralama pazarının 2019 yılında biraz küçülmesini bekliyorum. Daha gerçekçi ve TL ile fiyatlanan yeni kira rakamlarının da eski döviz cinsi kiralara göre başlangıç aylarında daha fazla bir bedelle başlıyor olması da gelecek yılın ilk aylarında talebi azaltacaktır. Ama bu “yeni normale'' herkesin alışması gerekiyor. Artık yükselen finansman

maliyetleri ve artan araç bedellerinden dolayı tüm sektör kendini yeniden şekillendirmek zorundadır. Bu dönemde yanlış fiyatlama yapılan işlerde büyük zararlar ortaya çıkmış ve işletmeler bundan dolayı zora düşmüştür. Önümüzdeki sene sektörümüzde yeni araç alımı eski yıllara oranla azalacaktır. Yıllık geri dönen kiralamaların yarısının bir daha kiralamayacağını göz önünde bulundurursak 2019 yılında pazarın 300 bin araç ile kapanmasını öngörüyorum. Bundan dolayı 2019 yılında sektörümüzde toplam 30-40 bin adet aralığında yeni araç alınmasını bekliyorum.”

Firmalar Filo Kiralamaya Yönelecek

Paranın kıymetlendiği ve kredi maliyetlerinin çok yükseldiği dönemlerde şirketlerin araç satın almak yerine kiralamaya yönelmelerinin verimlilik açısından doğru bir karar olduğunun da altını çizen Vural Ak “Daha önceki benzer dönemlerde olduğu gibi yeni kiralama taleplerinin önümüzdeki dönemlerde de artarak sürmesini bekliyorum. Ama bu kez son 5 yıldır olduğu gibi hesapsız ve kontrolsüz kiralamalar yapılmayacaktır. Sektöre kredi veren bankalar çok daha dikkatli ve doğru hesap edilmiş projelere destek verecektir” diye konuştu.