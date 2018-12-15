3 dakikada 100 km götüren şarj!

Alman otomotiv endüstrisinin en önemli iki markası BMW ve Porshce, 3 dakikalık şarjla 100 km menzile ulaşacak teknolojisini açıkladı!

Ultra hızlı şarj ünitesi Tesla’nın hızlı şarj ünitesinin kapasitesinden 3 kat daha güçlü ve 450 kWh gücünde. Test aşamasında olan bu yeni şarj ünitesi elektrikli aracın pilllerinin yüzde 80’nini 15 dakikada doldurabilecek. Tesla’nın şarj istasyonunun ise bu enerjiyi doldurma süresi 30 dakika olarak internet sitesinde belirtiliyor.

Emisyon sınırlarının düşürülmesi otomobil üreticilerini alternatif yakıtlı araçların üretilmesine itti. Bu durumun sonucunda da üreticiler elektrik motorlu otomobiller üretmeye başladılar. Elektrik motorlu araçların günümüzdeki en büyük sorunu ise şarj sürelerinin uzun olması. Ancak Porsche ve BMW’nin bu adımı uzun şarj süresi sorununu ortadan kaldırmaya yönelik.

Almanya’da geliştirilen bu süper hızlı şarj sistemi, iki Alman marka olan Siemens ve Allego ve Phoenix E-Mobility konsorsiyumu tarafından üretilecek. BMW’den gelen açıklamada ise bu sistem çarşamba günü halkın kullanımına açılacak.

Sistemin çalışmasına ek olarak elektrikli otomobillerinde bu yüksek enerjiyi kaldıracak pillere ihtiyacı var. Örneğin BMW i3’ün bataryalarının limiti 50 kWh ancak markanın 2020 yılında satışa sunacak iX3 elektrikli SUV modelinin pilleri ise 150 kWh.

Test sırasında araçların tam bir elektrik dalgalanmasına karşı dayanıklı olması için batarya hücrelerini sabit bir sıcaklıkta tutan soğutma sistemi kullanılıyor. Porshce buna ek olarak şarj kabloları da test sırasında soğuttu. Siemens güç dalgalanmasının sınırlarını test etmek için yüksek güçte elektrik üreten bir enerji kaynağını test için sağladı.