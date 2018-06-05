30 bininci aracını teslim etti!

Otokoç Otomotiv’in çatısı altında faaliyet gösteren Avis Filo, parkurundaki 30 bininci aracı Yaşar Topluluğu’nun Pınar Su firmasına törenle teslim etti.

Teslim töreninde bir konuşma yapan Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Avis Filo'nun hizmet kalitesi ve geniş araç parkuruyla sektörün lider oyuncularından biri olduğunu vurguladı. Ekici, “Avis Filo olarak sektöründe öncü firmalara yine sektörünün lider markalarıyla ulaşım çözümleri sunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarından Pınar Su ailesine teslim ettiğimiz 436'ıncı aracımızla kendilerinin her zaman ve her yerde yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz. İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum.” dedi.