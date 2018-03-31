33 milyon euro’luk yatırım!

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, 33 milyon euro yatırım yaparak inşa ettiği yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını çalışanlarıyla kutladı.

Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Renault markasının en yüksek üretim kapasitesine sahip olan tesislerinden biri. Bu tesiste yıllık 360 bin adet otomobil ve 750 bin adet motor üretimi gerçekleştiriliyor. Oyak Renault, Clio IV, Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor.

Yeni pres hattı yatırımıyla Oyak Renault'nun büyük sac parçalarının üretimi için günlük vuruş sayısı 2'ye katlamış oldu.Bu pres hattı teknik özellikleriyle sadece Türkiye'de bir ilk değil; hızı ve hat sonundaki robotlu stoklama sistemiyle aynı zamanda Renault için de bir ilk. Mevcut pres hatlarına göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik yastık ünitesi gibi özellikleriyle tüm dünyadaki Renault Fabrikaları içindeki en modern pres hattı olma özelliğini taşıyor.

Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı. Başeğmez, “Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkarttık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları devam eden yatırımları, şirketlerinden ve Renault markasından gurur duyan çalışanlarının 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.