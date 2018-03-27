5 milyonluk satış rakamına ulaştı!

ilk kez 1991 yılında Tokyo Otomobil Fuarı’nda örtüsü kaldırılan Sportage, 2016 ve 2017 yıllarında iki yıl üst üste en çok satan KIA modeli olarak tarihe geçti. Dördüncü nesli satışa sunulduktan sadece 29 ay sonra 1 milyon barajını aşan Sportage, ardında bıraktığı çeyrek asırda toplam 5 milyonluk satış rakamıyla tüm zamanların en sevilen KIA modeli oldu.

KIA Motors’un kompakt SUV modeli Sportage tüm dünyada toplam 5 milyon adede ulaşan satış başarısını kutluyor. Satışa sunulduğu ilk günden bu yana toplam dört nesil geliştirilen KIA Sportage, ilk nesliyle 500.000 adet satarken, ikinci nesliyle 7 yılda 1.223.776 adetlik satışa imza attı. Üçüncü jenerasyonuyla sadece 4 yılda 1 milyon barajını aşan Sportage, KIA'nın SUV pazarındaki başarısını gözler önüne serdi.

2017 yılında dünya çapında aylık ortalama 38 bin adetlik satışa ulaşan kompakt SUV Sportage, 2016 ve 2017 yıllarında KIA markasının en çok satan modeli olma özelliğini de elinde bulunduruyor.2018 yılına da hızlı bir başlangıç yapan Sportage; Ocak ayında 36.632, Şubat ayında ise 32.930 adetlik satış rakamlarıyla bir adım önde seyrediyor. 25. yılında 5 milyona ulaşan satış adediyle Sportage, hem KIA'nın hem de otomotiv sektörünün en dikkat çekici modelleri arasında bulunuyor.