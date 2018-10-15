50. yıla özel versiyon, sadece Türkiye için!

Toyota’nın pick-up modeli Hilux, 50’nci yıldönümünde Türkiye’ye özel bir versiyon sunuyor.

1968 yılında üretilmeye başlanan ve global olarak 18 milyon adedin üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli olan Toyota Hilux'ın 4×4 Hi-Cruiser A/T versiyonu, SUV görünümlü tasarımı, güvenlik donanımları, sürüş dinamikleri ve konforuyla öne çıkıyor.

Sürgülü Arka Kapak Standart

Hilux 4×4 Hi-Cruiser A/T 50.yıl versiyonunda; Toyota'nın gelişmiş güvenlik sistemi “Toyota Safety Sense” bütün özellikleriyle yer alırken, yenilikler arasında yükleme ve boşaltmada büyük kolaylık getirmesinin yanı sıra 730 kg'ye varan yük taşıma kapasitesinin tam olarak kullanılmasını sağlayan alüminyum sürgülü kapak da bulunuyor. Bu sürgülü arka kapak, ilk kez bir pick-up’ta standart olarak sunuluyor.

5330 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1815 mm yüksekliğe sahip bu özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basamaklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları ve 18 inç alaşım jantlar efsane pick-up'ın heybetli görünümüne katkı sağlıyor. Hilux'ın logosuna şık “50. Yıl” ibaresi de eklendi.

En Gelişmiş Güvenlik Sistemleri

Hilux 4×4 Hi-Cruiser A/T ile güvenli ve rahat bir sürüş için Toyota Safety Sense aktif güvenlik teknolojileri yer alıyor. Yaya algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) ve Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDA) bu gelişmiş sistemin merkezini oluşturuyor. Toyota Safety Sense aktif güvenlik donanımları arasında; çocuk koltuğu sabitleme mekanizması(ISOFIX) , boyun incinmelerini önleyici koltuklar (WIL), EBD ile desteklenmiş ABS fren sistemi, fren destek sistemi, acil fren uyarı sinyali, araç denge kontrol sistemi(VSC), aktif elektronik çekiş kontrol sistemi (A-TRC), bozuk yol gövde hareket kontrol sistemi, yokuşta kalkış destek sistemi (HAC), eğim iniş destek kontrol sistemi (DAC), römork savrulma kontrol sistemi (TSC), otomatik ayrışmalı diferansiyel (ADD) ve arka diferansiyel kilidi de bulunuyor.

Düşük Tüketim Verimli Motor

50'nci yıldönümü için Türkiye'ye özel bir versiyon üreten Hilux'ın “4×4 Hi-Cruiser A/T “ modeli, 2.4 D-4D dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Common-rail direkt enjeksiyon sistemine sahip olan araç 100 kilometrede ortalama 7,8 lt gibi düşük tüketim sunuyor. 150 HP güce ulaşan Hilux 4×4 Hi-Cruiser A/T 400 Nm torka sahip.