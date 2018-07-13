5000 tl ver Doblo’yu al

Sadece 5 bin TL peşinatla ailenin tecrübeli üyesi Fiat Doblo ya da Fiorino modelleri satın alınabilirken, 48 ay vadeli kredi seçeneğinden de faydalanılabiliyor.

Fiat Professional ailesinde fırsatlar devam ediyor. Temmuz ayı kampanyası kapsamında sadece 5 bin TL peşinatla ve 48 ay vadeli kredi seçeneğiyle ailenin tecrübeli üyesi Fiat Doblo ya da Fiat Fiorino satın alınabiliyor. Ayrıca, tercihini yüzde 0 faizli ödeme seçeneğinden yana kullanmak isteyenler, Fiat Doblo ve Fiorino modelleri için geçerli olan 30 bin TL, 15 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor. Temmuz süresince, Fiat Pratico veya Ducato modellerini satın alanlara ise bir yıl boyunca tüm Opet istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye edilmeye devam ediliyor.