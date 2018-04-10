590 HP’lik Levante Türkiye’de!

Maserati’nin başarılı SUV’si Levante’nin en güçlü versiyonu “Trofeo”, New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıktı. Sınırlı sayıda üretilecek Maserati Levante Trofeo’da görev alan 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünite tam 590 HP güç ve 730 Nm tork üretirken, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor.

Türkiye'de Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından temsil edilen Maserati, Levante modeliyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarının ilk kez karşısına çıkan Maserati Levante Trofeo, ailenin en güçlü ve ateşli versiyonu olarak öne çıkıyor.

Maserati'nin gelmiş geçmiş en güçlü motorlarından birisi olan 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünite, tam tamına 590 HP güç ve 730 Nm torku, 8 ileri vitesli otomatik ZF şanzıman ile dört tekerleğe birden aktarabiliyor. İtalya Maranello'daki Ferrari tesislerinde el işçiliğiyle üretilen bu motor, litre başına 156 HP güç üretmesiyle de göz dolduruyor. Dünyadaki en güçlü SUV'lardan birisi olan Maserati Levante Trofeo, ülkemzde de özel olarak sipariş edilebilirken, 2019 yılında Türkiye yollarıyla buluşacak.

Trofeo ile birlikte daha agresif tampon tasarımına kavuşan Levante'de 22 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlara yer veriliyor. Lansmana özel Grigio Lava mat karoser rengiyle ön plana çıkan Levante'nin ön tamponundaki hava yarıklarında, arka difüzöründe ve kaputunda bolca karbon fiber malzeme kullanılıyor. Tıpkı motor silindir kapağında olduğu gibi fren kaliperlerinde de kırmızı kontrast renkler vücut bulurken, iç mekanı yine lansman modeline özgü sarı ya da mavi dikişli siyah deri döşemeler domine ediyor. Ayrıca Trofeo sahibinin ismi de otomobil çalıştırıldığında multi medya ekranında beliriyor.