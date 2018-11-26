6 ay, 1 yıla kadar kapımızı çalarlar

Geçen yıllarda yüzde 20’lerin üzerinde bir büyüme kaydeden filo pazarı, 2017’yi yüzde 10 büyüme ile kapattı.

Bu yıl temmuz ayından itibaren gerek kurdaki gerekse faizdeki artış, otomotiv markaları kadar, yaptıkları alımlarla Türkiye otomobil iç pazarının neredeyse yarısını karşılayan filo şirketlerini de büyük sıkıntıya soktu. Bu süreci “Sektörde rekabet çok yavaşladı, 5-6 firma kaldı” diyerek değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “.2-3'ü yabancı, 1-2 de yerli firma kaldı. Ama doğalı da bu aslında” dedi.

ÖTV KAFALARI KARIŞTIRDI

Kiralamada Türk Lirası kira zorunluluğu sonrası ödemelerin iki katını geçmesiyle kafaların çok karıştığını, müşterilerin kiralama ile satın alma arasında kararsız kaldığını belirten Türkay Oktay, “ÖTV indiriminden dolayı satın alanlar kullanım maliyetleri karşısında kiralamaya dönecekler. Kış lastiği ihtiyacı olacak. Yolda kalacak çekici maliyeti gelecek, vergi, trafik sigortası yatıracak, servise gidecek, ikame araç verin diyecek. İşte o zaman ben ne yaptım diyerek 6 ay maksimum 1 yıl sonra yine bizim kapımızı çalacaklar” dedi.

KİTAP ALIR GİBİ KİRALA

Filo pazar payında ilk 3 arasında yer alan LeasePlan olarak Türk bankalarından kredi kullanmadıklarını, dolayısıyla rakipleri ile fiyat rekabeti içine girmediklerini belirten Oktay, “5-6 oyuncuya inmek biraz zaman alacaktı. Bu süreç bu değişimi hızlandırdı. Elbette biz de etkilendik ancak Türkiye'de marka işbirliklerimiz var. Biz şu anda Renault, Dacia, Peugeot, Citroen, Nissan, Hyundai ve Toyota'nın ana kiralama ortağıyız. Bu markaların bayilerinde aracı satın almak yerine kiralanabilir. Kobi cenneti Türkiye'de de tiklakirala.com'u açtık. İnternetten direkt. Kitap alır gibi. Bu da hiçbir LeasePlan ülkesinde yok. Ayrıca bireylere ikinci el kiralama yapmaya da başladık” dedi.