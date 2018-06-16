70. yıla özel!

Bu yıl 70. yaşını kutlayan Porsche kendisine hediyesini verdi : 911 Speedster Concept! Speedster, 1948’de üretilen ilk Porsche 356 ‘No. 1’ Roadster modeliyle günümüzün Porsche modelleri arasında bir köprü kuruyor.

911 Speedster konsepti, Stuttgart merkezli spor otomobil markasının özünü en açık ve net biçimde yansıtıyor. Bu konsept çalışmanın çift renkli gövdesinin altında yatan sürüş teknolojisi mevcut GT modellerinden geliyor. 911 GT2 RS ve son çıkan GT3 RS modellerinin doğduğu Porsche Motor Sporları Merkezi'nde geliştirilen 911 Speedster Concept, dünya prömiyerini Porsche spor otomobillerinin 70. Yılı kutlamaları kapsamında Zuffenhausen'de yaptı. Her ne kadar modelin 2019 yılına kadar satışa sunulmama ihtimali olsa da bu konsept potansiyel bir seri üretim versiyonunun nasıl olabileceğine dair bir fikir veriyor. Seri üretimle ilgili karar ise önümüzdeki aylarda verilecek.

911 Speedster Concept modeline baktığınızda ilk olarak gözünüze daha kısa çerçeve uzunluğuna sahip ve daha eğimli bir ön cam ve buna paralel olarak küçültülmüş yan camlar takılıyor. Otomobilin Flyline diye adlandırılan tasarım çizgisi bu detaylar ışığında daha alçak bir noktaya konumlandırılarak, bu modelin atası olan 356 1500 Speedster’a gönderme yapıyor.

Speedster'dan bu yana gelenekselleşmiş bir tasarım çizgisi olan “çift bombe” tasarımına sahip ve karbon fiberden yapılmış olan özel arka kapak, devrilme koruma yapısını kaplıyor ve ön koltukların arkasında birleşiyor.

Speedster’ın ana fikri hafiflik!

Tarihe adını yazdırmış olan modelin orijinalinde olduğu gibi 911 Speedster Concept'te de açılır tavan yerine hafif bir otomobil tentesi bulunuyor. Sekiz adet Tenax çıtçıtıyla tutturulan tente, otomobil park halindeyken iç mekânı yağmurdan koruyor. Speedster felsefesinin hafiflik ilkesi iç mekânda da kendini gösteriyor; otomobilde navigasyon, radyo ve klima sistemi bulunmuyor. Karbon fiberden yapılmış olan yarış koltukları ve Cognac 356'da bulunan açık kahverengi Aniline deri kaplaması otomobilin artık bir klasik olan atalarına gönderme yapıyor.

Her ne kadar kanatlar, ön kaput ve arka kapak hafif kompozit karbon fiber materyallerden yapılmış da olsa, konsept otomobilin sahip olduğu geniş gövde tasarımı 911 Carrera 4 Cabriolet modelinden geliyor. Otomobilde kullanılan geleneksel GT Gümüşü ve GT Beyazı renkleri Porsche'nin ilk çıkan yarış otomobillerine atıfta bulunuyor. Ön kaputun ortasında yer alan 1950 tarzı merkezi yakıt deposu kapağı, Talbot şeklindeki klasik yan aynalar ve ana farların kendine has tasarımı gibi özellikler markanın geçmişinden gelen tasarım detayları olarak karşımıza çıkıyor.

Özel tasarımlı jantlar

911 GT3'ten alınan şasiyi görsel olarak tamamlayan Fuchs tasarımlı 21-inç göz alıcı jantlarda ise yonca yaprağı detayları parlak cilasıyla etkileyici bir kontrast oluşturuyor. Bu jantlar ise merkezi kilitleme mekanizması ile ilk defa üretiliyor. GT geliştirme personeli ise otomobilin egzoz sistemini titanyum egzoz boruları ile taçlandırırken, gücünü altı ileri vitesli manuel şanzımanla aktaran bir çekiş sistemini de otomobilin kalbine yerleştiriyor. Minimalist yaklaşıma sahip konseptin altı silindirli yatık motoru 500 hp'nin üzerinde güç üretiyor ve dakikada 9.000 devri görüyor.