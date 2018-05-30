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90’ların en efsane otomobilleri

Her ne kadar onlardan uzaklaşmamış ve sokakta her an görebiliyor olsak da 1990'dan bugüne 28 yıl geçti. Hızlı geçen zaman sonucunda oldukça değişen otomotiv sektörüne 1990'lı yıllarda damgasını vuran efsane modelleri bir araya getirdik.

android-time 16:04 30 Mayıs 2018
Haberler Otomotiv
90’ların en efsane otomobilleri
Her ne kadar onlardan uzaklaşmamış ve sokakta her an görebiliyor olsak da 1990'dan bugüne 28 yıl geçti. Hızlı geçen zaman sonucunda oldukça değişen otomotiv sektörüne 1990'lı yıllarda damgasını vuran efsane modelleri bir araya getirdik.

Kimini yolda gördük, kimini yeni yeni o dönemlerde popüler olan bilgisayar oyunlarında, kimini de televizyondan… Olsun ama hepsi birbirinden özel ve ayrı yere sahipti o yıllarda yaşayanlar için. Çoğunun sahip olduğu teknoloji bugünkü teknolojiye göre çok ve atıl bir pozisyonda olsa da o yılları yaşamadan bugünlere, özellikle otomotiv sektöründe ulaşmak oldukça zordu.

Her biri birbirinden değerli ve özel olan 1990’lı yıllara damgasını vurmuş 15 otomobil modelini sizler için sıraladık.

1- Bugatti EB110

bugatti-kopya

2- Opel Calibra

opel-calibra-1023_21-kopya

3- McLaren F1

mclarenf1-kopya

4- Porsche 928 GTS

porsche-928-kopya

5- BMW 8 Serisi

1992-bmw-8-series-8-kopya

6- Audi A8

audi-a8-1998-1600-03-kopya

7- Mercedes Benz 190 E 2.5-16 Evo III

mercedes-benz-190-e-2-5-16-evolution-ii-1368_8-kopya

8- Mazda RX-7

rx7-kopya

9- Opel Astra GSI(Astra F)

opel-astra-gsi-16v-f-2-kopya

10- BMW Z3 M

z3mcoupe-kopya

11- Renault Clio Williams

cliowilliams-kopya

12- Volkswagen Corrado

corrado-kopya

13- Alfa Romeo 156

alfa_romeo-156-1998-1600-01-kopya

14- Honda Civic

civic-kopya

15- Ford Escort Cosworth

ford-escort-cosworth-kopya

16- Mercedes-Benz S-Serisi W140

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Son güncelleme: android-time 16:0730.05.2018
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