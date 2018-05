90’ların en efsane otomobilleri

Her ne kadar onlardan uzaklaşmamış ve sokakta her an görebiliyor olsak da 1990'dan bugüne 28 yıl geçti. Hızlı geçen zaman sonucunda oldukça değişen otomotiv sektörüne 1990'lı yıllarda damgasını vuran efsane modelleri bir araya getirdik.

Kimini yolda gördük, kimini yeni yeni o dönemlerde popüler olan bilgisayar oyunlarında, kimini de televizyondan… Olsun ama hepsi birbirinden özel ve ayrı yere sahipti o yıllarda yaşayanlar için. Çoğunun sahip olduğu teknoloji bugünkü teknolojiye göre çok ve atıl bir pozisyonda olsa da o yılları yaşamadan bugünlere, özellikle otomotiv sektöründe ulaşmak oldukça zordu. Her biri birbirinden değerli ve özel olan 1990'lı yıllara damgasını vurmuş 15 otomobil modelini sizler için sıraladık. 1- Bugatti EB110 2- Opel Calibra 3- McLaren F1 4- Porsche 928 GTS 5- BMW 8 Serisi 6- Audi A8 7- Mercedes Benz 190 E 2.5-16 Evo III 8- Mazda RX-7 9- Opel Astra GSI(Astra F) 10- BMW Z3 M 11- Renault Clio Williams 12- Volkswagen Corrado 13- Alfa Romeo 156 14- Honda Civic 15- Ford Escort Cosworth 16- Mercedes-Benz S-Serisi W140