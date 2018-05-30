90’ların en efsane otomobilleri

Kimini yolda gördük, kimini yeni yeni o dönemlerde popüler olan bilgisayar oyunlarında, kimini de televizyondan… Olsun ama hepsi birbirinden özel ve ayrı yere sahipti o yıllarda yaşayanlar için. Çoğunun sahip olduğu teknoloji bugünkü teknolojiye göre çok ve atıl bir pozisyonda olsa da o yılları yaşamadan bugünlere, özellikle otomotiv sektöründe ulaşmak oldukça zordu.
Her biri birbirinden değerli ve özel olan 1990’lı yıllara damgasını vurmuş 15 otomobil modelini sizler için sıraladık.
1- Bugatti EB110
2- Opel Calibra
3- McLaren F1
4- Porsche 928 GTS
5- BMW 8 Serisi
6- Audi A8
7- Mercedes Benz 190 E 2.5-16 Evo III
8- Mazda RX-7
9- Opel Astra GSI(Astra F)
10- BMW Z3 M
11- Renault Clio Williams
12- Volkswagen Corrado
13- Alfa Romeo 156
14- Honda Civic
15- Ford Escort Cosworth
16- Mercedes-Benz S-Serisi W140