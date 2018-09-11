AB egzoz gazı değerlerinde rekor karar alıyor!

2025 ve 2030 yılında üretilecek olan otomobillerin, egzoz gazı emisyon değerleri için Avrupalı üreticiler, Avrupa Parlamentosu'ndan gelecek olan kararla daha iddialı emisyon değerlerine, o yıllarda düşmek zorunda kalabilirler. İşte detaylar...

Reuters’ın haberine göre Avrupa Parlamentosu’nun Çevre Komitesi, 2025 yılında karbon dioksit emisyonlarının yüzde 20, 2030 yılına kadar ise de yüzde 45 oranında azaltacak olan kuralları onayladı! Bu değerler komisyonun önceden belirlediği yüzde 15 ve yüzde 30 olan rakamlardan daha sert düşüşlerin yaşamasına ve üreticilerin daha ciddi önlem almalarına sebep olacak! Tüm parlementonun ise bu duruma gelecek ay oy vermesi bekleniyor.

Volkswagen’in dizel motor skandalı ve verimli olmayan motorlara sahip olan SUV satışlarının artması Avrupa’nın toplam CO2 salımını yükseltmeye başlamıştı. 2017 ve 2018 yıllarında üretilen otomobillere yapılan yeni yol testleri, özellikle CO2 salımını düşürmek için yapılan giriş hareketi oldu. Bu testlerde çoğu model standart salımdan daha fazla CO2’yi atmosfere karıştırdığı ortaya çıktı.

1990 yılından 2030 yılına kadar yeni kurallarla birlikte karbon salımını yüzde 40 düşürmek isteyen Avrupa Birliği bu hedefe, elektrikli ve hibrit otomobil pazarının hareketliliğiyle ulaşacak gibi gözüküyor. Toplam otomobil pazarında yüzde 1.75’lik paya ulaşan elektrik motorlu otomobiller 2018 yılında yüzde 0.75 oranında satışlarını arttırdı.

Bu planın haricinde üreticilerde önlemlerini bu yönde almaya devam ediyor. Özellikle yeni modellerinin neredeyse hepsine ya elektrik motorunu ekleyeceğini ya da tamamen elektrikli olarak otomobil üreteceklerini belirten bir çok marka var.