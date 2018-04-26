ABD’deki bazı modellerinin satışını durduracak!

Ford, Kuzey Amerika´da satışları yavaş olan sedan araçlarının satışını sonlandıracağını, Mustang ve Focus Active'in, satışı sürecek binek araçlar olacağını açıkladı. Bunun sebebiyse markanın 2022 yılına kadar olan maliyet düşürme planı.

Fox Business’ta yer alan habere göre ilk çeyrek sonuçlarından memnun olan Ford, küçük ölçekli modellerine olan talebin düşmesinden dolayı bazı modellerini satıştan geri çekmeyi planlıyor. Bunun sonucunda da marka SUV ve pick-up modellerinin satışlarına odaklanacak.

Ford´un Kuzey Amerika´da şu anda satışta olan modelleri ise Focus, Taurus, Fiesta, ve Fusion. Ford maliyet kesintileri ve verimli üretim sistemleri artışlarıyla 2020´ye kadar 25.5 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor. Şirket daha önce 11.5 milyar dolar tasarruf yapacağını öngörmüştü.