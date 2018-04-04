Acil durumlarınızda eCall yardımcınız olacak

eCall’a sahip ağ bağlantılı otomobiller kaza durumunda otomatik olarak yardım çağıracak. Avrupa’da artık yeni araçlarda eCall zorunlu. Otomatik eCall sayesinde, acil durum müdahale ekipleri, bir kaza mahalline iki kat daha hızlı ulaşabiliyor.

Avrupa Birliği'nde artık “31 Mart 2018 tarihi” itibarıyla otomatik “acil durum çağrı” sistemi -kısaca eCall- zorunlu. Bu gereklilik, bir kaza halinde otomatik olarak yardım çağıran bir dijital ilk müdahale ekibinin her zaman otomobilde sizinle birlikte gidiyor olması anlamına geliyor.

Bosch yönetim kurulu üyesi Dr. Dirk Hoheisel konuyla ilgili açıklamasında: “Otomobillerin birbirine bağlanması birçok şeyi mümkün kılıyor. Otomatik eCall sistemi sayesinde, bağlantılı taşıtlar artık aynı zamanda cankurtaran olacak” dedi.

Bu taşıtlar, Avrupa çapında aynı olan 112 telefon numarası aracılığıyla yerel acil yardım ekiplerini otomatik olarak uyaran standart bir eCall kutusuna sahip olacak. Bunun bir sonucu olarak, ambulans ve ilk yardım ekibi kaza mahalline daha yüksek bir hızla ve olayın olduğu noktaya kesin olarak varabilecek. AB, eCall'ın her yıl 2.500 hayat kurtarmasını ve ağır yaralanan kişi sayısını yüzde 15 düşürmesini bekliyor.

Uluslararası seyahat ederken kaza geçiren ve durumu yerel acil müdahale servislerine açıklamak zorunda kalan herkes, yabancı dillerin nasıl bir engel teşkil edebildiğini bilir. Bu nedenle, Bosch'un eCall hizmeti 16 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bunların arasında Fransızca, İsveççe ve Türkçe gibi farklı yabancı diller bulunuyor.