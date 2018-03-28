A’dan Z’ye New York Otomobil Fuarı

Her yıl New York'ta düzenlenen otomobil fuarı bu yıl elektrik motorlu otomobil modelleriyle dikkat çekiyor. Otomobil severlere kapılarını 30 Mart - 8 Nisan arasında açacak olan fuarda birbirinden özel modeller tanıtılacak!

New York Otomobil Fuarı bu yıl 28 ve 29 Mart’ta kapılarını basın mensuplarına açtı. 30 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında da otomobil severlere kapılarını açacak olan fuarda yeni modeller, elektrikli otomobiller ve yeni teknolojiler damgasını vuracak! Biz de sizler için bu özel organizasyondaki öne çıkan modelleri derledik.

Fuarda özellikle yeni SUV ve pick up modellerinin fazlalığı dikkatinizi çekecektir. SUV segmentinin doğduğu yer olarak bilinen Amerika’da SUV kullanımı oldukça yüksek. Bu durumu düşündüğünüzde neden bu kadar çok SUV modelin bir arada olduğunu fark edeceksiniz.

Audi RS5 Sportback

BMW X4 M40i

Cadillac XT4

Ford Fusion

GMC Acadia & Terrain Black Edition

GMC Sierra

Honda Insight

Hyundai Santa Fe

Infiniti QX 60

Jaguar F-Pace SVR

KIA K900

Mercedes AMG C63 S

Subaru Forester

Toyota Corolla Hatchback

Volkswagen Arteon R-Line

Audi A6

Bugatti Chrion Sport

Cadillac CT6

Fiat 500 Urbana Edition

Lexus RCF Sport Black Line Edition

Mercedes AMG GT4

MINI Countryman Panamerica Plug-in Hybrid

MINI Cooper EV Classic

Nissan Altima

Toyota RAV4

Volkswagen Atlas Cross Sport

Volvo XC40

Jaguar I-Pace

Lexus UX

Range Rover SV Coupe

Rimac C-Two

Toyota Yaris Sedan

Lincoln Navigator