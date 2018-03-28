A’dan Z’ye New York Otomobil Fuarı

New York Otomobil Fuarı bu yıl 28 ve 29 Mart’ta kapılarını basın mensuplarına açtı. 30 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında da otomobil severlere kapılarını açacak olan fuarda yeni modeller, elektrikli otomobiller ve yeni teknolojiler damgasını vuracak! Biz de sizler için bu özel organizasyondaki öne çıkan modelleri derledik.
Fuarda özellikle yeni SUV ve pick up modellerinin fazlalığı dikkatinizi çekecektir. SUV segmentinin doğduğu yer olarak bilinen Amerika’da SUV kullanımı oldukça yüksek. Bu durumu düşündüğünüzde neden bu kadar çok SUV modelin bir arada olduğunu fark edeceksiniz.
Cadillac XT4
Ford Fusion
GMC Acadia & Terrain Black Edition
GMC Sierra
Honda Insight
Hyundai Santa Fe
Infiniti QX 60
Jaguar F-Pace SVR
KIA K900
Mercedes AMG C63 S
Subaru Forester
Toyota Corolla Hatchback
Volkswagen Arteon R-Line
Audi A6
Bugatti Chrion Sport
Cadillac CT6
Fiat 500 Urbana Edition
Lexus RCF Sport Black Line Edition
Mercedes AMG GT4
MINI Countryman Panamerica Plug-in Hybrid
MINI Cooper EV Classic
Nissan Altima
Toyota RAV4
Volkswagen Atlas Cross Sport
Volvo XC40
Jaguar I-Pace
Lexus UX
Range Rover SV Coupe
Rimac C-Two
Toyota Yaris Sedan
Lincoln Navigator