Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

A’dan Z’ye New York Otomobil Fuarı

Her yıl New York'ta düzenlenen otomobil fuarı bu yıl elektrik motorlu otomobil modelleriyle dikkat çekiyor. Otomobil severlere kapılarını 30 Mart - 8 Nisan arasında açacak olan fuarda birbirinden özel modeller tanıtılacak!

Fatih TAN
android-time 13:34 28 Mart 2018
Haberler Otomotiv
A’dan Z’ye New York Otomobil Fuarı
Her yıl New York'ta düzenlenen otomobil fuarı bu yıl elektrik motorlu otomobil modelleriyle dikkat çekiyor. Otomobil severlere kapılarını 30 Mart - 8 Nisan arasında açacak olan fuarda birbirinden özel modeller tanıtılacak!

New York Otomobil Fuarı bu yıl 28 ve 29 Mart’ta kapılarını basın mensuplarına açtı. 30 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında da otomobil severlere kapılarını açacak olan fuarda yeni modeller, elektrikli otomobiller ve yeni teknolojiler damgasını vuracak! Biz de sizler için bu özel organizasyondaki öne çıkan modelleri derledik.

Fuarda özellikle yeni SUV ve pick up modellerinin fazlalığı dikkatinizi çekecektir. SUV segmentinin doğduğu yer olarak bilinen Amerika’da SUV kullanımı oldukça yüksek. Bu durumu düşündüğünüzde neden bu kadar çok SUV modelin bir arada olduğunu fark edeceksiniz.

Audi RS5 Sportback

2019-audi-rs5-sportback-kopya

BMW X4 M40i

2019-bmw-x4-m40i-01-kopya

Cadillac XT4

2019-cadillac-xt4-new-york-auto-show-kopya

Ford Fusion

2019-ford-fusion-kopya

GMC Acadia & Terrain Black Edition

2019-gmc-acadia-terrain-black-editions-1-kopya

GMC Sierra

2019-gmc-sierra-24-1-kopya

Honda Insight

2019-honda-insight-kopya

Hyundai Santa Fe

2019-hyundai-santa-fe-kopya

Infiniti QX 60

2019-infiniti-qx60-limited-kopya

Jaguar F-Pace SVR

2019-jaguar-f-pace-svr-kopya

KIA K900

2019-kia-k9-k900-17-kopya

Mercedes AMG C63 S

2019-mercedes-amg-c63-kopya

Subaru Forester

2019-subaru-forester-teaser-kopya

Toyota Corolla Hatchback

2019-toyota-corolla-hatchback-live-photos-kopya

Volkswagen Arteon R-Line

volkswagen-arteon_r-line-2018-1600-04-kopya

Audi A6

audi-a6-2019-3-kopya

Bugatti Chrion Sport

bugatti-chiron-sport-6-2-kopya

Cadillac CT6

cadillac-ct6-vsport-02-kopya

Fiat 500 Urbana Edition

fiat-500-urbana-edition-kopya

Lexus RCF Sport Black Line Edition

lexus_rc_f_sport_black_line_teaser_01-768x432-kopya

Mercedes AMG GT4

mercedes-amg-gt-4-163-kopya

MINI Countryman Panamerica Plug-in Hybrid

mini-countryman-panamericana-plug-in-hybrid-kopya

MINI Cooper EV Classic

mini-ev-3-klasik-kopya

Nissan Altima

nissan_altima_design_sketch-full-1-2-768x497-kopya

Toyota RAV4

rav4-kopya

Volkswagen Atlas Cross Sport

volkswagen-atlas-cross-sport-concept-kopya

Volvo XC40

volvo-xc40-2-1-kopya

Jaguar I-Pace

2018-jaguar-ipace-02-kopya

Lexus UX

lexus-ux-2019-1600-01-kopya

Range Rover SV Coupe

land_rover-range_rover_sv_coupe-2019-1600-03-kopya

Rimac C-Two

rimac-c_two-2020-1600-03-kopya

Toyota Yaris Sedan

toyota-yaris_sedan-2019-1600-02-kopya

Lincoln Navigator

lincoln-navigator-2018-1600-01-kopya
Son güncelleme: android-time 13:4528.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar