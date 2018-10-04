AdBlue ne işe yarıyor?

Artan motorlu taşıt kullanımı ve bununla paralel olarak artan hava kirliliği otomobil üreticilerini bazı önemler almaya itiyor. Euro 6 emisyon kurallarıyla birlikte iyice düşürülen karbon salım değerleri üreticileri özellikle dizel motorlu araçlarda AdBlue kullanımına itti. AdBlue kullanımı sayesinde dizel motorlu taşıtların çevreye saldığı zararlı egzoz gazları en aza iniyor! Peki nedir bu AdBlue, nasıl çalışır, nerelerde bulunur?

Akaryakıt istasyonlarında AdBlue yazılı olan bidonlar dikkatinizi çekmiştir. Ancak SCR yani Selective Catalytic Reduction, seçici geçirgen katalizörü olan dizel motorlu otomobile sahip değilseniz bu durum sizi pek fazla ilgilendirmiyor. AdBlue aslına bakarsanız dizel motorlu araçların egzozundan dışarı çıkan zararlı gazların çevreye verdiği zararın azaltılması için geliştirilmiş bir sistem, bir kimyasal.

Sıvı bir çözelti olan AdBlue aslında bir üredir ve egzoz sistemindeki Nitrojen Oksitle buluştuğunda onu su buharına, azot gazına ve amonyoğa çevirerek egzozdan dışarı çıkarır. Bu reaksiyonun sonucunda ortaya çıkan gaz ve su buhar doğal yolla oluştuğu için çevreyi kirletmez ve egzozdaki salımdan ötürü olan çevre kirlili azalmış olur.

AdBlue nasıl çalışır?

AdBlue’nun yüzde 67.5’luk kısmını saf su yüzde 32.5’lik kısmını da üre oluşturur. Otomotiv için kullanılan üre idrardaki üreye göre daha düşük konsantrasyondadır ve aynı değillerdir. Bu karışımla oluşan AdBlue aracın SCR diye adlandırılan egzoz sistemine püskürtülür.Yazının başında da belirttiğim gibi bu sayede ortaya amonyak çıkar ve NOx diye adlandırılan tahrip edici gaz en aza inmiş olur.

AdBlue sıvısı dizel motorlu araçların egzoz sistemlerine püskürtülerek çalışıyor.

AdBlue nasıl kullanılır?

Euro 6 formlarına uygun bir otomobiliniz varsa AdBlue deponuz aracınızda ayrıca gösterilmektedir. Ortalama 60 litre AdBlue deposu olan bir aracın deposunu yeniden doldurması normal şartlar altında 15-20 bin km sürüyor. Yani tam dolu AdBlue deposu en az 15 bin kilometre gidiyor.Aksi bir durumda ise aracınız önce AdBlue seviyesinin azaltığını gösterge panelinden size ikaz eder.

Eğer AdBlue deposu boşalırsa ve siz aracı kullanmaya devam edebilirsiniz, bunun sonucunda ise izin verilen emisyon düzeylerinin aşmış olursunuz ayrıca katalizörünüz kısa sürede hasar görür. Katalizör de pahalı bir parçadır…

Hangi araçlar AdBlue kullanır?

2004 yılından itibaren üretilen ticari araçlar yani çekiciler, otobüsler ve kamyonlarda AdBlue kullanımı başlamıştı. Ayrıca Mercedes ve Volkswagen markasının bazı hafif ticari araçları da bu sistemi kullanıyor. AB Emisyon kurallarına göre Euro 4 normuna uyan SCR’li ticari araçlardan itibaren kullanıma başlanmıştır. 2014 – 2015 yıllarında talep edilen Euro 4 emisyon kuralları, araçların nitrojen oksit salımını Euro 5 standartlarına göre yüzde 56 azaltılabileceğini belirtiyor.

1.6 litrelik dizel motora ve SCR katalizörüne sahip olan araçların hepsinde artık AdBlue sistemi yer alıyor.

Nereden AdBlue satın alınır?

Benzin istasyonlarında AdBlue satışa hazır halde bulunuyor.