Ağustos ayında en çok satan modeller

Yüzde 21'e yakın daralan otomotiv pazarında toplam satışlar 440.428 adet olarak gerçekleşti, geçen yıl ise bu rakam 555.991 idi. Özellikle bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Renault Symbol'deki azalma geçen yıla göre yüzde 300 üzerinde diye belirtmemizde fayda var. Ayrıca ülkemizde üretilen Egea Sedan'ın satış rakamlarında da yüzde 200'ün üzerinde azalma gözüküyor. Her ne kadar pazar daralmış olsa da ülkemizde Ağustos ayında en çok hangi otomobil modelleri satıldı, biz de sizler için bir araya getirdik!

Sekiz aylık dönemin toplam satış rakamı 555 bin 991’den 440 bin 428’e gelirken Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç satışlarında ise durum 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

Aşağıdaki ilk 10’u incelediğinizde karşınıza ülkemizde üretilen otomobil modellerinin listeyi domine ettiği gerçeği çıkıyor. Bazı modellerin özellikle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kayıbı yüzde 200’ün üzerine çıkmış durumda. Bunun da en temel sebebi sizin de tahmin ettiğiniz gibi kurlardaki artış ve vergilendirmenin yüksek olması. Ancak Focus’a bakarsanız otomobil geçen yılın ağustos ayında 1704 adet satılırken bu yılın ağustos ayında 1000 adete ulaşamamış. Geçen ay ise bu rakam 1223 imiş. Bunun da en temel sebebi otomobilin yeni kasasının ülkemize yakın bir zaman içerisinde gelecek olması.

Listede en dikkat çeken model ise Honda Civic sedan olmuş durumda. Bu model geçen yılın aynı döneminde 1155 adet satılmış, bu yılın ağustos ayında ise 1550. Geçen ay ise 1972… Aslına bakarsanız geçen yıldan bu yıla bu artışın olmasının temel sebebi markanın bu modelinin tüm motor ve şanzıman seçeneklerini satışa sunmuş olması.

Peki ağustos ayında en çok hangi modeller satıldı merak ediyor musunuz? İşte o modeller;



1- Honda Civic Sedan

Türkiye’de üretilen Civic sedan dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı versiyonuyla birlikte ürün gamını yaz ayının başında tamamlamıştı. Bu mücadelenin karşılığını alan otomobil ağustos ayında 1550 adetlik satış rakamıyla en çok satan otomobil oldu. Geçen ay ise satış rakamı 1972 adetti. Bu otomobilin 2017 yılı ağustos ayındaki satış adeti ise 1155 olarak kaydedilmiş.

2- Renault Megane Sedan

Ülkemizde üretilen ve 2017 yılında Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan 1530 adetlik satış rakamıyla bu ay en çok tercih edilen ikinci otomobil oldu. Megane Sedan geçtiğimiz ayda da toplam 2233 adet satış rakamına ulaşmıştı. Megane’nin 2017 yılı ağustos ayı satışı 2490 adet olarak gerçekleşmiş.

3- Toyota Corolla

Bir diğer yerli üretim model olan Corolla bu ay toplamda 1517 adetlik satış rakamına ulaştı ve üçüncü sırayı aldı. Corolla’nın geçen ayki satış adeti ise 2410 idi. Corolla geçen yıl aynı dönemde 1585 adet satılmıştı.

4- Volkswagen Passat

Türkiye’ye ithal edilen otomobil modelleri arasında en çok tercih edilen modellerin başında gelen Passat, ağustos ayında 1221 adetlik satış rakamına ulaştı. Temmuz ayında ise bu otomobilden toplam olarak 1935 satmıştı. 2017 yılının aynı ayında ise 2310 adet Passat satılmıştı.

5- Fiat Egea Sedan

Markanın Bursa’da üretilip tüm Dünya’ya satılan modeli Fiat Egea Sedan ağustos ayında toplam 1218 adet satıldı. Geçtiğimiz ay ise bu rakam 3172 idi. Egea’nın 2017 ağustos ayı satış rakamı 3685 olarak kaydedilmiş. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki fark yüzde 200’ün üzerinde.

6- Opel Astra Sedan

Opel’in kompakt sınıf modeli olan Astra Sedan, HB ve SW gibi yenilenmemişti. Model bu duruma rağmen ağustos ayında toplam 1217 adet satıldı. Geçtiğimiz ay ise toplamda 1459 adetlik satılmıştı. Aynı ayın geçen yılki satış rakamı ise 1385 idi.

7- Ford Focus

En yeni modeli bu yılın sonlarına doğru ülkemizde satılacak olan otomobilin ağustos ayındaki toplam satışı 934 adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise bu rakam 1223 idi. 2017 ağustosta ise 934 idi.

8- Nissan Qashqai

Avrupa’da ve ülkemizde senelerdir en çok tercih edilen SUV modeli olan Qashqai bu segmentteki iddiasını devam ettiriyor. Otomobilin ağustos ayındaki satış adeti 811 olarak gerçekleşti, temmuz ayında ise ibre 619’u gösteriyordu. Geçen yıl ağustos ayındaki Qashqai satış rakamı ise 1355 idi.

9- Peugeot 301

Markanın B ve C segmenti arasında kalan modeli olan 301, genellikle filolar tarafından tercih ediliyor. Aracın ağustos ayı satışları 741 adet olarak kaydedilmiş, temmuz ayında ise bu rakam 1377 idi. Bu otomobilin 2017 ağustos ayı satış rakamı ise 1193 idi.

10- Renault Symbol

Renault markasının kiralama sektörü tarafından en çok tercih edilen modellerinden biri olan Symbol, çekiciliğini son yıllarda yitirmiş olsa da ağustos ayı satışlarına göre ilk 10’a girmeyi başardı. Otomobil ağustos ayında 733 adet satarken geçen ay 923 idi. 2017 yılı ağustos ayında Symbol’den toplam 2402 adet satılmış! Modelin geçen yıldan bu yıla kaybı yüzde 300’ün üzerinde.