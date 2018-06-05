Akdeniz Rallisi’nde Ford rüzgarı

Ford MotorSport Türkiye pilotları, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Akdeniz Rallisi’nde 5 ekiple birden podyumda yer aldı!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve kazanılan puanların aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'na da etki ettiği 2018 sezonunun ikinci ayağı Akdeniz Rallisi'nde Ford MotorSport Türkiye 5 ekibiyle podyumda yer aldı.

Sezonun ilk yarışı Rally Phrygia'da olduğu gibi yine büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olan ralli, asfalt ve toprak karışık kırıcı etaplarıyla bütün yarışmacıları zorladı. Bütün kış boyunca neredeyse hiç yağmur almayan Kıbrıs'a rallinin yapıldığı hafta sonu şiddetli yağmur yağdı. Yağmur sonucunda etaplar daha da zorlaştı ve toplam 44 ekibin start aldığı ralliyi 27 ekip tamamlayabildi.

Basın ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Akdeniz Rallisi'nde genel klasmanda Ford Motorsport Türkiye pilotu Deniz Fahri, bir diğer Ford Motorsport Türkiye pilotu & Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın 6 saniye önünde yarışı ilk sırada tamamladı. Bu sonuçla Yağız Avcı Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk 2 rallisi sonrası genel klasman liderliğini korudu.

2 çeker kategorisi de yoğun bir çekişmeye sahne oldu. Fiesta R2T ve R2 ile yarışan Ford MotorSport Türkiye pilotları Ümit Can Özdemir, Cem Alakoç ve İsmet Toktaş sırasıyla 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olarak Akdeniz Rallisi'ni başarılı bir şekilde tamamladılar.