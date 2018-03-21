Akıllı telefonunuzdan Tesla satın alabileceksiniz!

Tesla, Model 3 rezervasyonları için kolay ve hızlı bir yöntem olan Apple Ödeme sistemini kullanmayı hedefliyor.

Tesla bugüne kadar Model X, S, ve 3 için sadece PayPal ve kredi kartıyla ön ödeme imkanı tanıyordu. 9’dan 5’e Mac’e göre yeni sistem tüm Mac’ler, iPhone’lar ve iPad’ler üzerinden Tesla’nın internet sitesine Safari’den girilerek yapılacak.

Bu geliştirmenin en kârlısı yine Apple olacağa benziyor ama Tesla’nın da bu sistemden beklentisi markaya daha fazla satış adeti getirmesi, özellikle de Model 3 için. Tesla, Model 3’ün üretim hattındaki bazı değişiklikleri yerine getirmek için geçen hafta üretimi bir hafta askıya almıştı. Bu durum da zaten geciken siparişlerin en az bir hafta daha gecikmesine yol açtı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Model 3’ün bazı iç mekan parçalarında da gecikme sıkıntısı yaşandığı söyleniyor. Bunların sebebiyse işbirlikçi tedarikçiler…

Tesla’nın hedefi bu sorunları çözüp üretim adetini bu ayın sonuna kadar haftalık 2500 adete çıkartmak ve Haziran ayının sonundan itibarende bu adetin 5000’e çıkması hedefleniyor.

Bu ilk baharda tanışacağımız dört tekerlekten çekişli Model 3, arkadan itişli versiyonlardan daha hızlı olacak. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza 5.1 saniye olan süre dört tekerlekten çekerli versiyondaki iki elektrik motorundan dolayı yarım saniye daha azalacak.

Apple Credit ile 1000 dolar değerindeki Tesla Model 3 ön siparişleri markaya üretim hızını arttırmak için ekstra bir motivasyon sağlayacağa benziyor. Bakalım Elon Musk bu durumun altında kolayca kalkabilecek mi?