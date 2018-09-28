Almanya emisyon kıskacından kurtulmanın yollarını arıyor!

Alman hükumeti Volkswagen tarafından son üç yıldır ortaya çıkan emisyon skandalında kurtulmak için ikinci raunda hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre Stuttgart ve Frankfurt’un şehir merkezlerin eski nesil dizel motorlu araçlara yasaklandı. Merkel hükumeti ise artan halk baskıları yüzünden bu durumu çözmek için konunun üzerine daha fazla eğiliyor. Buna ilk örnek geçtiğimiz yıl üreticilerin otomobillerine uyguladığı yeni nesil emisyon yazılımlıydı.

Merkel, Ausburg şehrinde yaptığı açıklamada, “Eski filoyu yenisiyle değiştirmek bu durum için hızlı ve iyi bir yol. Ayrıca bazı araçlar için yeni donanımlar eklenebilir ve bu donanımlar için ekstra ödeme yapılması gerektiğine inanmıyoruz” dedi. Ekstra donanımdan kasıt olarak AdBlue sisteminden bahsediliyor.

Merkel, Ulaştırma Bakanı ile Cuma günü bir araya gelecek ve uzlaşamazlarsa Pazartesi günü koalisyon partilerinin başkanlarıyla bir araya gelecekler. Bu sorunu çözmek için hükümet üç ana madde üzerine yoğunlaşıyor.

Ticari Teşvikler

Üreticilerin yeni teknolojiye sahip ve havayı daha az kirleten otomobil modellerini satmaları için teşviklerin düzenlenmesi bu listenin ilk sırasını alıyor. Hükümet için hızlı bir çözüm olan bu adım aslında ciddi alımlarda ağır bir yük olacağa da benziyor. Geçen yıl BMW, modellerinin satın alınmasında devlet tarafından yapılan 2000 euro’luk bir indirim vardı. Bu adım atılacak olursa bu rakamın daha da üzerine çıkılacağı düşünülüyor.

Donanım düzenlemeleri

Emisyon kuralları doğrultusunda otomobillerin CO2 salımını azaltmak için her otomobilde aynı donanım sistemlerinin kullanılması sağlanabilir. Bunun da 1300 ile 3300 euro arasında üreticilere araç başı ekstra maliyeti oluyor. Bu maliyeti ortadan kaldırmak için hala yazılım yenileme üzerinde çalışamalar var.

Geri ödeme

Hükümet eski nesil dizel motorlu aracını değiştiren kullanıcılara geri ödeme yapacak. Bu üreticilerin gördüğü en kötü senaryo olarak geçiyor. Bu duruma Alman otomotiv endüstrisinin güçlü bir direnç göstermesini kimse beklemiyor…