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Almanya Rallisi’ni Tanak kazandı!

Dünya Ralli Şampiyonası(WRC)'nın dokuzuncu ayağı olan Almanya Rallisi'nde gülen Ott Tanak oldu. Tanak yarışı baştan sona kadar lider olarak götürdü.

Fatih TAN
android-time 15:51 19 Ağustos 2018
Haberler Otomotiv
Almanya Rallisi’ni Tanak kazandı!
Dünya Ralli Şampiyonası(WRC)'nın dokuzuncu ayağı olan Almanya Rallisi'nde gülen Ott Tanak oldu. Tanak yarışı baştan sona kadar lider olarak götürdü.

Son güne 43 saniye farkla giren Tanak, bugün öğleden sonra yapılan Güç Etabı’nı ikinci sırada tamalayarak bu yılki üçüncü zaferini kazanmış oldu. Thierry Neuville güç etabını beşinci tamamlamasına rağmen genel klasmanda ikinci oldu ve önemli bir puan aldı.
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Lappi ise Ogier’e rağmen son etapta hata yapmadı ve üçüncü olarak yarışı tamamladı. Ogier ise dünkü lastik patlatma durumuna rağmen önünde yer alan pilotların hatalarını iyi değerlendirdi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

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Sezonun bir sonraki yarışı ise 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye, Marmaris’te gerçekleşecek!

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Son güncelleme: android-time 15:5219.08.2018
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