Amerika yaptırımı PSA’yı vurdu!

Amerika'nın İran ile olan uluslararası nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra Fransız otomobil üreticisi PSA, İran'da yer alan fabrikasındaki üretimini askıya aldı!

Total’in de aralarında bulunduğu ve İran’da faaliyet gösteren Fransız şirketleri, Trump yönetiminin İran’a uyguladığı yaptırımlardan muhafiyet kazanmaya çalışıyor…

PSA’nın pazartesi yaptığı açıklama, “Grup, ortak girişim faaliyetlerini askıya almaya başladı ve ABD yasalarına 6 Ağustos’a kadar uyum gösterdi” yönünde oldu. Avrupalı ortaklar, ülkenin nükleer programını engellemek için İran ile olan ve ticari durumu koruyan anlaşmayı kurtarmak hatta korumak istiyorlar. PSA ve Fransız rakibi Renault, İran ile olacak yeni üretim anlaşması için kolları sıvamış durumda.

İran’da olan PSA üretiminin değeri 700 milyon euro değerinde. Renault ise yeni üretim tesisiyle birlikte yıllık 350 bin adetlik üretime ulaşacağını açıkladı…

İran ile olan anlaşmayı yürüten şirket grubu, PSA Grubu’nun mevcut mali yönledirme şeklini bu kararlardan dolayı değiştirmediğini belirtti. PSA’nın İran'daki bu faaliyetleri toplam gelirinin yüzde 1'inden azını oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Ek olarak Fransız grup, geçen yıl İran’da 444 binden fazla araç satmış, 2030’a kadar da bu rakamları üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtmişt.