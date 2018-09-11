Amerikalı kardeşlerine en çok o benziyor!

Ford markasının Avrupa için geliştirdiği SUV ürün stratejisi örneklerinden biri ve en büyüğü olan Edge ile bir süre beraberdim. İri gövdesi, güçlü hissettiren motoru ve Amerikalı duruşuyla okyanus ötesine bir yolculuk yaşamadım desem yalan olur... İşte Edge'nin tüm detayları.

Tüketici eğilimleri Dünya’nın her yerinde farklılaşıyor. Özellikle otomotiv konusunda insanlar artık SUV ürünleri daha fazla tercih ediyorlar. Neden mi, çünkü SUV araçlar daha fazla iç hacim, yerden daha yüksek gövde ve sınır tanımayan tarzda oldukları için. Şöyle düşünün aynı paraya yazın ya da kışın, ailenizle ya da arkadaşlarınızla ve yol dışında ya da asfalt yolda kullanabileceğiniz bir alternatifiniz var, siz ne yaparsınız?

Bu kadar hikayeden sonra biraz da Ford’un bu pazara bakışından bahsedelim. Marka öncelikle C-SUV segmentinde yer alan Kuga modelinin Avrupa versiyonuyla bizi tanıştırarak SUV pazarında hak ettiği yerde olmak istediğini gösterdi. Kuga, ekonomik dizel ve benzinli motorlarıyla, donanım özellikleriyle ve rekabetçi fiyatıyla pazarda yerini aldıktan sonra araya çok süre koymadan EcoSport karşımıza çıktı. Ecosport, B-SUV segmentinde yer alıyor. Hatta bu otomobilin de sürüş izlenimini buraya bırakayım…

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Aslına bakarsanız Edge bu iki modelden önce bu segmentteydi ama ülkemizde tanınması zaman aldı hatta o kadar tanınmadı bile. Neden diye soracak olursanız da o konudan yazının sonlarına doğru bahsetmek isterim.

Öncelikle Edge’yi gördüğünüzde otomobilin iri ve köşeli tasarımı sizi karşılıyor. İri gövdesi yüzünden Amerika’dan ithal edildiğini düşünen insanlarla karşılaşmanız mümkün çünkü marka o coğrafyanın pazarında bu tarz ürünlere sahip.

Bunun haricinde otomobilin önden duruşunu en geniş biçimde destekleyen altıgen motor ızgarası en önemli detay olarak öne çıkıyor.

Göz altı torbaları gibi duran ve farların içinde yer alan gündüz ledleri de aydınlatma grubunu öne çıkarmayı başarıyor. Ayrıca bu detayın tasarımı aracın köşeli geotmetrik tasarımıyla örtüşüyor.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise gövdenin kompakt bir SUV modelinden daha geniş olduğunu fark ettiriyor hemen.

19 inç ve beş kollu yıldıza benzer tasarımlı jantlar 235/55/19 ölçüsündeki lastiklere geçirilmiş ve böylece otomobilin zemin bozukluğu minimuma indirilmiş.

Edge’nin arka kısmına geçtiğinizde ise stop grubunun bagaj kapağının tam ortasında birleştiğini görüyorsunuz. Şeffaf renkli stoplar oldukça dikkat çekiyor, özellikle de karanlık saatlerde.

Otomobilin boyutlarından da sizlere bahsetmek isterim. Sonuçta iriliğinden bahsediyorsak rakamlarda bu noktada önemli oluyor. Edge, 4808 mm uzunluğunda, 1928 mm genişliğinde ve 1707 mm yüksekliğinde. Edge’nin aks mesafesi ise 2849 mm iken, bagaj hacmi de 800 lt! Ayrıca Edge’nin toplam ağırlığı da 1874 kg.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise sizi tanıdık Ford kabini ve biraz da Amerikan bir ortam karşılıyor. Özellikle açık renkli deri

döşeme Amerika hissini ben de uyandırdı diyebilirim.

Konsolun tam ortasında yer alan multimedya ekranı 8 inç boyutunda ve SYNC3 yazılımıyla çalışıyor. Bu yazılım sayesinde ekran dörde bölünmüş durumda ve her köşede farklı bir menü yer alıyor. Birinden eğlenceyi, birinden klimayı, birinden navigasyonu ve birinden de bağladığınız akıllı telefonu kullanabiliyorsunuz.

Direksiyona baktığınızda ise markanın bizimle güncel Mondeo modeliyle birlikte tanıştırdığı üç kollu ve bol düğmeli direksiyonla karşılaşıyorsunuz. Direksiyon üzerinden vitese, gösterge tablosundaki ekrana ve ses sistemine erişebiliyorsunuz.

Gösterge panelinde ise ortada yer alan bir renkli dijital ekran en önemli görevi üstlenmiş durumda. Bu ekran üzerinden tüm sürüş ve güvenlik bilgilerine erişebiliyorsunuz. Önünüzde bir araç varsa bu ekranda da beliriyor ya da güvenlik sistemlerinden her hangi birini açıp kapadığınızda takibi buradan yapılabiliyor.

Edge’nin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 2 litrelik TDCi dizel motor çıkıyor. Bu motor alıştığımız 2 litrelik Ford dizellerinin aksine 210 hp güç ve 450 Nm gibi güzel bir değeri kullanıcısına sunuyor. 6 ileri Powershift şanzımanla kombine edilen ünite gücünü dört tekerleğe birden sorunsuzca iletiyor.

Otomobili genellikle şehir içinde kullandım ve bana 150 km sonunda sunduğu tüketim verisi 10.1 lt / 100 km idi. Otomobilin karma fabrika yakıt tüketim verisi ise 5.8 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

Sürüş esnasında ise Edge size kendini ağır ve hantal hissettiriyor ta ki gaz pedalına basıp otomobili ani hızlandırmak istediğiniz zamana kadar. O an da Edge’den beklenmeyen bir atak sizi şaşırtabilir ki ben şaşırmadım diyemeyeceğim. Otomobilin 210 beygir güç ve 450 Nm tork üreten motoru 1874 kg ağırlığındaki Edge’yi 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede ulaştırıyor.

Araçta kullanılan çift cam, yüksek kalitede yalıtım ögeleri ve geniş profilli lastikler sayesinde ne motor ne rüzgar ne de yol sesi kabin içinde rahatsızlığa yol açmıyor. Ancak kullandığım test otomobilinin yıpranmış bagaj örtüsü sürekli ses çıkararak canımı oldukça sıktı diyebilirim.

Edge’nin ülkemize kardeşleri Kuga ve Ecosport arasında bir tarihte geldiğinden bahsetmiştim. Ancak tercih edilme konusunda biraz geri planda kalan bir otomobil olduğunu da söylemeliyim. Bununda asıl sebebi sizinde düşündüğünüz gibi otomobilin satın alma fiyatı…

Şu anda Ford’un internet sitesine fiyat için baktığınızda güncellenen listeyi göreceksiniz ayrıca benim kullandığım otomobilin de yenisinin geleceğini hesaba katarsak ne yazık ki kesin bir fiyat size vermem doğru olmayacak. Ama otomobil 2016 yılında ilk çıktığında sıfır km fiyatı 90 bin euro civarındaydı. Şimdi de ikinci el fiyatlarına bakarsanız bu rakama yakın fiyatları göreceksiniz.

Edge, Ford markasının Avrupa’da amiral gemisi pozisyonunda bir modeli olduğu için ve gerçekten markanın bu model üzerine titrediği için fiyatı bu denli yüksekti. Yenilenen Edge’nin fiyatı ve ülkemize geleceği tarih ise henüz belli değil.