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Anadolu Isuzu Romanya’ya 38 aracını teslim etti!

Anadolu Isuzu Romanya’nın IASI Belediyesi’ne gerçekleştirdiği 92 adetlik araç teslimatından sonra şimdi de 38 adet Isuzu Citiport’u Sibiu Belediyesi’ne planlanan tarihte teslim etti.

Sozcu.com.tr
android-time 12:49 6 Kasım 2018
Haberler Otomotiv
Anadolu Isuzu Romanya’ya 38 aracını teslim etti!
Anadolu Isuzu Romanya’nın IASI Belediyesi’ne gerçekleştirdiği 92 adetlik araç teslimatından sonra şimdi de 38 adet Isuzu Citiport’u Sibiu Belediyesi’ne planlanan tarihte teslim etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Romanya'nın Sibiu şehri için kısa bir süre önce düzenlenen 10 ve 35 adetlik toplu ulaşım ihalelerini kazanan Anadolu Isuzu; Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ve Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla 2 Kasım'da gerçekleştirilen törenle ilk 38 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

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En son geçtiğimiz yılın sonunda Romanya'nın IASI Belediyesi'ne 92 adetlik araç teslimatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Sibiu'ya ödüllü Isuzu Citiport otobüslerinden verdi.

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