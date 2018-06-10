Anadolu Isuzu’dan Bingöl’e 80 araçlık teslimat

Türkiye’de Anadolu Isuzu fabrikalarında tasarlanıp üretilen Isuzu Novociti Life ilk olarak Bingöl’de 80 araçlık teslimat sonrası hizmet vermeye başlıyor.

Türkiye yollarında şehir içi ulaşıma farklı bir boyut getiren yeni Isuzu Novociti Life, 9 Haziran tarihinde Bingöl S.S. 18 Nolu toplu taşıyıcılar kooperatifi'ne yapılan teslimat töreniyle Türkiye'de ilk kez Bingöl halkının kullanımına sunuldu. Ar-Ge'si 14 ay süren ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen Isuzu Novociti Life'ten 75 adeti otomatik vites, 5 adeti ise manuel vites olmak üzere toplamda 80 adetlik dev teslimat gerçekleşmiş oldu. Düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakgazi, Bingöl Valisi Ali Mantı, Anadolu Isuzu Otobüs İş Birimi Direktörü Tunç Karabulut, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik, Anadolu Isuzu Gaziantep Bayisi İbrahim Özdicle ve Anadolu Isuzu Muş Servisi Güvensoy Otomotiv yöneticileri katılımda bulundu. Katılımı yüksek teslimat töreninde araçlara ilgi büyük oldu.

OTOBÜS KONFORUNDA ALÇAK TABANLI MİDİBÜS ISUZU NOVOCİTİ LİFE

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda 9.5 m uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 m uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life'ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (Egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan vermektedir. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life'nin insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.

AKILLI TASARIM İLE SERVİS VE BAKIM KOLAYLIĞI

Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.

TÜRKİYE’DE YOLLARA ÇIKMADAN İKİ ÖDÜL ALDI

Isuzu Novociti Life, Türkiye'de ilk defa Bingöl'de yollara çıkmadan önce 2 önemli kuruluştan ödül de aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”'nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de Nisan ayında A'Design Award & Competition'dan “Gold A'Design Award” ile aldı. Kompakt boyutlarıyla otobüs konforunu midibüs segmentinde yaşatan Novociti Life toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu'yu çok daha güçlü konuma taşıyacak.