Araç filosunu yeniliyor!

Garenta, Peugeot’dan 1.250 adet 301 Sedan araç satın aldı. Satın alınan Peugeot 301’lerin 1.150 adedi GarentaDAY, 100 adedi ise GarentaPRO müşterilerinin hizmetine sunulacak.

Garenta, filo yatırımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Peugeot 301 Sedan'ları filosuna ekleyen Garenta, “Satın alma, kirala” mottosuyla tüm müşterilerine ulaşım çözümleri sunuyor. Garenta Peugeot'dan satın aldığı 1.250 adet Peugeot 301 Sedan'ın 1.150 adedini GarentaDAY, 100 adedini ise GarentaPRO müşterilerinin hizmetine sunmayı planlıyor.

Araç teslim töreninde konuşan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, ”Biz Garenta olarak müşterilerin uzun dönem araç kiralama ihtiyaçlarına yanıt verirken; onların değerli zamanlarını asıl kendi işlerine ayırmalarını sağlıyoruz. Avantajlı fiyatlandırma yapımız, online kiralama ve raporlama hizmetlerimiz, müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile her zaman müşterilerimizin yanındayız. Bu nedenle araçlarımızı sürekli farklı model ve markalarla yeniliyoruz” dedi.

Garenta Araç Kiralama, 2010 yılında 5 bin adet olan toplam araç parkını 2017 yılında kısa ve uzun dönem kiralama olmak üzere 35 bin adede çıkararak sektörde ilk 3 firma içinde yer aldı. Garenta'nın araç sayısı 2018 yılının ilk altı ayı itibariyle 31.600'e ulaştı.