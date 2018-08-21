Araç kiralama sektöründe neler oluyor?

Araç kiralama sektörünün önemli oyuncularından Euronet Car Rental, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu.

Hacizlere karşı koruma talep eden şirketin konkordato davasında tedbir kararı çıktı. Üç ay süre ile geçici mühlet kararı verilen şirkete 3 kişilik geçici komiser heyeti atandı. Şirket, filo kiralama hizmetlerinin yanı sıra Lincoln limuzinlerle de özel taşımacılık hizmeti veriyor. Euronet Car Rental'in bağlı bulunduğu Tursam Turizm Otelcilik Taşımacılık Deri Tekstil İnşaat San. Tic. Limited Şti., Besoto İnşaat Araç Kiralama Turizm Ticaret AŞ'nin yanı sıra Bülent Samancı ve A. Rabia Köseoğlu Samancı adına konkordato davası açıldı. Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme tedbir kararı verdi. Euronet Car Rental 20 yıla yakın bir süreden beri faaliyet gösteriyor. Çoğunluğu havalimanlarında olan 12 şube ile sektörde faaliyet gösteren şirket, araç kiralama, filo kiralama, limuzin kiralama, havalimanı-otel transfer hizmeti, VIP minibüs kiralama alanında hizmet veriyor.