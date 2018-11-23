Aracınız çağırdığınız yere gelecek!

Bosch ve Daimler tarafından yakın bir zamanda duyurulan yüksek derecede ve tam otonom sürüş (SAE Seviye 4/5) sağlayan otonom araç çağırma projesinin 2019’un ikinci yarısında pilot şehir olarak seçilen San Jose’de başlaması planlanıyor.

Bosch ve Daimler, otonom Mercedes-Benz S-Class araçları ile, şehir merkezi ve batı San José arasında kalan San Carlos/Stevens Creek koridorunda seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna hizmet sunmayı planlıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde nüfusunun yüzde 40 artması beklenen metropol alanı, artan ulaşım zorluklarıyla karşı karşıya kalacak.

Daimler Mobilite Servisleri tarafından işletilen talep üzerine araç çağırma hizmeti uygulaması, ortak araç paylaşımı (car2go), araç çağırma hizmeti (mytaxi) ve çok modlu platformlar (moovel) gibi mobilite servislerinin birbirlerine akıllı bir şekilde nasıl bağlanabileceğini gösterecek. Test operasyonu, yüksek derecede ve tam otonom araçların çok modlu ulaşım ağına nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgiler sağlayacak. Buradaki amaç, seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna istedikleri alım noktasına otonom araç çağırıp, varmak istedikleri yere otonom olarak gitme fırsatını elde edecekleri kusursuz bir dijital deneyim sağlamak. Bu deneyim, herhangi bir kaza yaşanmaması için sürüşü dışarıdan izleyen ve gerektiğinde araca müdahale eden bir emniyet sürücüsü tarafından takip edilecek.