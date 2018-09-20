Aracınıza iyi bakmanın 5 yolu!

Artan otomobil fiyatları, bu başlığı yazmamızdaki en önemli sebep aslında. 2017 yılının ilk günlerinden bugüne özellikle sıfır km otomobil satın almanın artışı yüzde 50'nin üzerinde. Ayrıca yedek parça ve bakım fiyatları da el yakıyor... Peki ne yapmalıyız? Aracımıza eski veya yeni olsun, iyi bir şekilde bakmalıyız. İşte otomobilinize iyi bakmanın detayları.

Son günlerdeki ekonomik durumların otomotiv sektörüne getirisi artan fiyatlar ve yükselen vergiler oldu. Sadece otomobil fiyatlarında değil yakıt ve yedek parça fiyatlarında artışların yaşandığı aşikar. Fiyatlar hızlı bir şekilde yükselişe geçmişken yeni otomobil almak, otomobilini yenilemek eskiye oranla biraz daha zor.

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Durum böyleyken herkes elindeki aracının kıymetini bilmeli ama nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar…

1- Aracınızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırın! Kiminin 10 bin kilometre, kiminin de 15 bin. Önemli olan şey bu süre geldiğinde aracın bakımını yaptırmak. Erken yaptırmanın ise özellikle dizel motorlu otomobillerde yararı oldukça fazla. Benzinli motorlu otomobillerde de yararı var tabi ki.

2- Kesinlikle ve kesinlik zorunlu olan trafik sigortanızı yaptırmadan trafiğe çıkmayın! En basit haliyle yapacağınız her hangi bir kazada karşı tarafın masrafını ödeyen bu sigorta sizi büyük bir masraftan kurtarabilir, kurtarız. Kasko yaptıracak durumunuz varsa da kesinlikle yok yaptırmayayım demeyin ve hemen yaptırın. Kasko sayesinde otomobilinze gelecek olan hasarı sigorta şirketi ödeyecek, cebinizden para çıkmayacaktır!

3- Ayda en az 2 kere otomobilinizi yıkatın, yıkayın! Aracınızın boyasının uzun ömürlü olması için ayda en az iki kere yıkanması boyanın yararına. Yaz mevsiminden kışa, kış mevsiminden de yaza doğru kesinlikle boya koruma, pasta ve cila gibi uygulamaları aracınıza yaptırın.Bu sayede otomobilinizin rengi parlaklığını koruyacaktır!

4- Mevsimine göre lastik kullanımı kaza riskinizi azaltır. Lastik kullanımlarınıza ya mevsimine göre dikkat edin ya da zor koşullarda otomobilinizi trafiğe çıkarmayın! Lastiklerinizi doğru hava basıncında kullanmayı tercih edin, lastik havalarınızı 15 günde bir kesinlikle kontrol edin.

5- Büyük şehirlerin trafiği malum yoğun. Toplu taşıma araçlarıyla ulaşımınızın mümkün olduğu lokasyonlara toplu taşıma araçlarıyla gitmeniz hem aracınızı hem de cebinizi koruyacaktır, değerlendirebilirsiniz.

Maslak Atatürk Sanayi sitesinde görüştüğümüz Santana Otomotiv Servis Müdür Osman Kabil, konuyla alakalı tüm müşterilerini bilgindirdiklerini belirtti. “Özellikle her gün kullandığınız bir otomobiliniz varsa periyodik bakımlarınızı kesinlikle aksatmayın. Eğer periyodik bakımların süresini uzatırsanız, aracınızda oluşacak olan arızanın bedeli periyodik bakımın maliyetinden kat kat daha fazla olur!” dedi.