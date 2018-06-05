Aracınızda navigasyon yok mu? Artık sorun değil!

Akıllı telefonları aracınıza bağlamak günümüzde artık çok kolay. Özellikle IOS ve Android sistemli telefonlara özel olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde cihazınızı aracınız üzerinden kullanmanız da kolaylaştı. Şimdi ise IOS sistemli telefonlar, Google Maps uygulamasını aracınız üzerinden kullanma imkanı sunacak!

Apple marka cihazlarda kullanılan AppleMaps uygulaması, günümüze kadar iyi bir yol katetti. Ancak Apple kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu AppleMaps yerine GoogleMaps ve diğer harita uygulamalarını kullanmayı tercih ediyor. Bu uygulamaların tümü uygulama merkezinden indirilebiliyor ancak CarPlay ile senkronize biçimde bu uygulamaları kullanma şansınız yok(tu). Yeni güncellemelerle artık bu uygulamaları da CarPlay üzerinden kullanabileceksiniz. Şu anda CarPlay üzerinden sadece Apple Maps’i kullanabiliyorsunuz…

Apple World Wide Developers Conference yani Dünya Çapında Yazılım Geliştiriciler Konferansında yaptığı IOS 12 tanıtımında bu yenilikten de bahsetti. İlk etapta sadece Google Maps ve Waze uygulamalarının CarPlay üzerinden kolayca çalışacağını açıklayan marka, aracınızın multimedya sistemi bu uygulamalar çalışırken sizi hem sesli hem de görsel olarak uyaracak dedi.

Apple’ın bu açıklamalarının haricinde CNET şirketi, Google Maps, Waze ve Autonavi Navigation için “sızdırılmış” bir CarPlay arayüzü gösterdi. Bunların CarPlay tarafından desteklenen uygulamalar olduğu ise henüz belli değil…