Artık Avustralya’da olmayacak!

Volkswagen, Avustralya'daki dizel motorlu otomobil satışlarını tamamen durdurdu! Marka buna neden olarak gösterilen Dieselgate skandalının konuyla alakalı olmadığını da açıkladı!

Motoring’in haberine göre Alman üretici, Ekim ayından itibaren yenilenen Golf modeliyle yeni benzinli turbo motorlara kavuşacak ve pazarda dizel motorlu versiyonlarını artık satmayacak!

Bu yılın başlarında Volkswagen Passat ve Jetta’nın dizel motorlu versiyonlarını hatta Jetta’nın kendisini satmayı tamamen durdurmuştu. Arteon’un sadece benzinli modelleri satılırken, Passat Alltrack ve Tiguan’da dizel motorlar kalmıştı.

VW Avustralya şefi Michael Bartsch, “bu karar markanın motor seçeneklerini azaltmasının bir parçasıdır” dedi. Ayrıca Bartsch, “WLTP testleri olsun ya da olmasın bizim Almanya’daki meslektaşlarımızla konuştuğumuz konu motor seçeneklerinin kompleks bir yapıda olması ve bu yapı daha büyük karışıklığa yol açabilir” diye ekledi.

“Emisyon problemi olmasa bile motorlar üzerindeki karmaşıklığa bir çözüm zaten bulacaktık. Bu karışıklık bize bazı değişimleri yakalayamama durumu oluşturdu ve böyle giderse yeni değişimleri de yakalayamayacağız. WLTP testleri bu sorunu hızlandırdı ama testlerle alakalı bir sorunumuz yok” açıklamalarında bulundu. Bu açıklamayla birlikte marka 2015 yılında yaşanan dizel motor kriziyle bu durumu bağdaştırmadığını belirtti.

Markanın amiral gemisi olan ve bu yıl yenilenen Touareg ise ülkede dizel motorlu versiyonlarla satın alınabilecek! Volkswagen’in dizel motorlu modellerinin satışları 2017 yılında yüzde 22.2 düştü.