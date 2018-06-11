Artık bir SUV!

Fransız üreticinin SUV pazarındaki en güçlü oyuncularından biri olan 3008 ile güzel bir hafta geçirdim. 1.6 litrelik BlueHDI motoru, tam otomatik EAT6 şanzımanı ve şık tasarımıyla 3008 bulunduğu yeri gerçekten hak ediyor!

Dünya otomotiv sektörü daha fazla SUV modellere doğru kaymaya başlamışken, henüz bu durumu ortaya çıkmadan önce fark edenlerden biri idi Peugeot, hem de 3008 modeliyle… 3008’in ilk versiyonu bir MPV olarak karşımıza çıkmıştı. Daha fazla yumuşak hatlar, daha fazla iç mekan bu durumun en belirgin özellikleriydi.

Sonrasında marka radikal bir değişime adım atarak 3008 modelini bir SUV otomobile çevirdi. Yeni haliyle ilk defa karşımıza 2016 yılında çıkan otomobil özellikle iç mekan tasarımıyla dikkat çekti. Ekstra olarak tam otomatik şanzımanı da belirtmemde fayda var.

3008’i ilk defa gördüğünüzde dik konumlandırılmış motor ızgarası ve farlardan çamurluklara doğru uzayan tasarım çizgisi hemen dikkatinizi çekiyor.

Yan profildeki sade tasarım ise otomobilin agresif tasarımlı jantlarıyla ortadan kayboluyor. Ayrıca profilden belli olan plastik detaylar 3008’in içindeki maceracı karakteri az da olsa dışarıya çıkarmış.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise hemen arka camın altın bulunan ve yatay konumlandırılan stoplar size merhaba diyor. Şeffaf yapıda olan bu stopların iç kısmında yer alan üç ışık detayıyla bir aslan pençesini andırıyor.

Aracın içine geçtiğinizde ise iCockpit’in özel olarak sürücü odaklı şekilde tasarlandığını fark ediyorsunuz. Küçük çaplı direksiyon, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 8 inç boyutunda ön konsolda yer alan multimedya ekranı ve hemen vitesin önünde duran piyano tarzında tuşlar bu durumun en öne çıkanları.

Vites kolunun hemen arkasında yer alan döner buton sayesinde dört tekerlekten çekişli olmayan 3008’i daha fazla kullandığınız koşullara adapte edebiliyorsunuz. Kum, çamur, kar, ESP Off ve standart yol olmak üzere birden fazla modu var. Bu sistem aracın çekiş kontrol ve elektronik stabilize programını sizin belirlediğiniz şartlara göre programlıyor ve siz daha fazla tutunarak yolunuza devam ediyorsunuz.

Gelelim aracın kaputunun altında yatan üniteye. 1.6 litrelik BlueHDI dizel motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla bu gücünü ön tekerleklere ileten otomobil, vites kolunun arkasında yer alan “Sport” tuşu sayesinde beklediğinizden daha atletik bir pozisyona gelebiliyor. Bu atletiklik sizinde tahmin ettiğiniz gibi hızlı vites değişimlerinde gizli…

Sürüş esnasında 3008 sizi oldukça konforlu bir şekilde ağırlıyor. Otomobilin süspansiyonları büyük jantları ve GT-Line donanımına rağmen tatlı-sert diye tabir edebileceğimiz tarzda ve başınızı ağrıtmıyor.

Küçük çaplı direksiyon başta eğlenceli gelse de doğru bir ayar yapmadığınız da hem gösterge tablosunu tam olarak göremiyorsunuz hem de kollarınız biraz daha çabuk yoruluyor.

Arka koltuklardaki dize ve baş mesafesi oldukça ideal. Aracın boyutları ise 4447 mm. boyunda, 1841 mm. genişliğinde ve 1615 mm. yüksekliğinde. 3008’in aks mesafesi ise 2675 mm., bagaj hacmi 520 litre olan 3008’in sürücüsüz ağırlığı da 1300 kg olarak belirtilmiş.

3008 ülkemizde Access, Allure, Active ve GT-Lİne olmak üzere 4 farklı donanımla satın alınabiliyor. Ayrıca 1.2 ve 1.6 litrelik iki farklı benzinli motor seçeneği bulunan 3008’in bir adette 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonu var. 126 bin 900 TL’den başlayan 3008 etiket fiyatı, 247 bin 700 tl’ye kadar uzanıyor. Test aracımız olan 3008 1.6 BlueHDI GT-Line’nın fiyatı ise 247 bin 700 tl artı opsiyonlar.