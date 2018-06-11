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Asfaltı ağlattılar… Drift heyecanında ikinci yarış

2011'den beri tozu dumana katan Apex Masters Turkish Drift Series'de yeni sezonun ikinci yarışı Kocaeli'nde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen yarışlar sonucunda birincilik Mert Bilaloğlu'na, ikincilik Levent Enön'ün üçüncülük ise Doruk Engin'e gitti.

android-time 07:40 11 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Asfaltı ağlattılar… Drift heyecanında ikinci yarış
2011'den beri tozu dumana katan Apex Masters Turkish Drift Series'de yeni sezonun ikinci yarışı Kocaeli'nde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen yarışlar sonucunda birincilik Mert Bilaloğlu'na, ikincilik Levent Enön'ün üçüncülük ise Doruk Engin'e gitti.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı hafta sonu Kocaeli’nde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi.

FOTO:SÖZCÜ

Yerli ve yabancı sporcuların kış süresince yeni sezon için hazırladıkları güçlü otomobilleri ile bol dumanlı ve kapı kapıya mücadelelere sahne olan organizasyonda yarışçılar yine asfaltı ağlattı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Organizasyon kapsamında Cumartesi günki sıralama turlarının ardından dün yarış heyecanı vardı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya çekişti.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Yarışlar sonucunda birincilik Mert Bilaloğlu’na, ikincilik Levent Enön’ün üçüncülük ise Doruk Engin’e gitti.

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