Audi 1.16 milyon aracını geri çağırıyor!

VW Grubunun premium markası olan Audi, 2013-2017 yılları arasında üretilen A ve Q serisi modellerini yanma riski yüzünden geri çağırıyor.

Alman üretici tarafından yapılan açıklama, bazı modellerdeki elektrikli soğutma pompasında yer alan yüksek derecede ısınma veya nemden kaynaklı kısa devre olma ihtimali nedeniyle yangın çıkma riski olduğu gerekçe gösterilerek dünya geneline toplam 1.16 milyon adet aracı geri çağırma kararı alındığı belirtildi.

1.16 milyon araçtan 342 bin adedi dünyanın en büyük otomobil pazarı olan ABD'de bulunuyor. Audi, geri çağırma kapsamındaki araçların listesi paylaşıldı.

Bu duruma göre 2013 – 2017 yılları arasında üretilen Audi A5 Sedan, A5 Cabriolet ve Q5 modelleri, 2012 – 2015 üretimi Audi A6 serisi ve 2013-2016 model, EA888 Evo2 olarak bilinen 2.0 litre Turbo motora sahip tüm Audi A4 Sedan ve A4 Allroad araçlar listeye dahil. Geri çağırma kapsamında, yetkili Audi servisleri ücretsiz olarak arızalı pompaları yenisiyle değiştirecek ama bu durum ciddi bir parça tedariğine ihtiyaç duyuyor bunun içinde öncelikle yedek parçaların tedarik edilmesi gerekiyor.