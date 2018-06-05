Audi Q8 tanıtıldı!

Audi'nin Coupe SUV tasarıma sahip olan yeni modeli Q8, Çin'de tanıtıldı. Audi Q8, Q ailesinin yeni tasarım dilini de gözler önüne seriyor!

Alman otomotiv devinin, BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe ile rekabet edecek olan modeli Q8’e merhaba deyin. Otomobil dışarıdan olabildiğince kaslı ve iri bir görünüme sahip.

Özellikle aracın motor ızgarası yeni gelecek olan Q modellerinin de neye benzeyeceğini niteliyor. Geniş motor ızgarası sayesinde aracın ön tamponu olabildiğince dışarı itilmiş.

Q8’in boyutlarına bakacak olursan aracın uzunluğu 4.99 mt, genişliği 2 mt ve yüksekliği de 1.71 mt. Aks aralığı ise 3 mt olarak tasarlanmış. Bu değerler ışında Q8, Q7’den daha kısa ve daha alçak ancak daha geniş bir gövdeye sahip.

Tanıtımı yapılan aracın üzerindeki 22 inç boyutundaki jantları, bagajı boydan boya kaplayan yere paralel stop lambası ve kanal çizgilerine sahip olan motor kaputu Q8’in görüntüsünün eleganlığını destekliyor.

Q8’in iç mekanına baktığınızda ise Audi A6’dan da hatırlayacağınız yeni infotainment sistem bu otomobildeki yerini almış durumda. 10.1 inç boyutundaki multimedya ekranı ise konsol ortasındaki yerini almış durumda. Q8’in gösterge tablosu ise Audi Virtual Cockpit ve 12.3 inç boyutunda.

Yeni Q8’in tüm motor seçeneklerinde elektrik motoru olacak. Aracın quattro sistemi ise yüzde 60 ön, yüzde 40 arka olarak çalışacak. İlk etapta satışa iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Birisi 3 litrelik 55 TFSI diye geçen model, diğeri ise yine 3 litrelik 50 TDI diye geçen model.