Audi ‘uçan otomobilleri’ Almanya’da deneyecek!

Audi ve Airbus ortaklaşa olarak geliştireceği uçan otomobillerini Almanya'da denemek için hükumetten izinini aldı!

Audi, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimini yaptığı uçan otomobillerin testleri için Alman hükumetinden gereken izinlerini aldı. Marka insanlığın hayallerinden biri olan uçan otomobili gerçeğe dönüştürüyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk defea karşımıza çıkan uçan otomobil, Audi ve Airbus ortak yapımı bir araçtı. ItalDesign tasarımı olan araç Pop.Up Next ismine sahip. Çok hafif ve iki kişilik olan bu taşıt özellikle şehir içi mobilite ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarlanmış.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer konuyla ilgili, “Geleceğin teknolojisi diye bakılan uçan taksiler artık günümüzde ihtiyaç duyulan bir hale gelmiş durumda. Bu yüzden mobilitede yeni bir döneme geçiyoruz. Uzun süredir bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyorduk ve bu girişimler artık meyvesini vermeye başladı” açıklamasında bulundu.

Uçan otomobil konseptiyle alakalı sadece Audi çalışmıyor. Bir diğer Alman üretici olan Daimler de Intel ile bir ürün geliştirmesi içerisinde. Ayrıca Geely de bu girişime benzer tarzda çalışmalar yürütüyor.