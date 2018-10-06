Audi yeni Formula E aracını tanıttı

Geçen yıl Formula E şampiyonu olan Audi Sport ABT Schaeffler, yeni sezon için geliştirilen FE05 yarış otomobilini tanıttı. Bir önceki yıl pistlerde yarışan FE04 modelinin parçalarının yüzde 95’nin yenilendiği yeni Formula E yarış otomobili, önceki versiyona göre yüzde 10 daha hafif olacak!

Bu yıl 15 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Diriye (Ad Diriyah) kentinde start alacak 5'inci ABB FIA Formula E Şampiyonası öncesinde, Audi Sport ABT Schaeffler Takımı, yeni yarış otomobilini tanıttı. Formula E kurallarına göre aynı araçlar yarışlara katılırken, marka ve takımlar araçlardaki farklılığı motor, vites kutusu, arka süspansiyonlar gibi aktarım organlarını kendileri geliştirerek sağlıyor. Bir önceki yıl takıma şampiyonluk kazandıran FE04'ün aktarım organlarının yüzde 95'i yenilenerek geliştirilen yeni otomobil FE05, Audi Sport ABT Schaeffler tarafından ilk kez tanıtıldı.

Formula E’nin beşinci sezonunda, sıralama yarışlarında otomobillerin 340 HP'ye kadar güç üretmesine izin veriliyor. Yarış sırasında da 272 HP olarak sınırlandırılıyor. Tüm Formula E takımları, 374 kilogram ağırlığındaki aynı McLaren pillerini kullanıyor. Lityum iyon pil, sürücü koltuğu ile aktarma organları arasında yer alıyor. 52 kWh kapasiteye sahip olan piller, 45 dakika içinde şarj ediliyor. Beşinci sezon için tamamen yeni bir gelişme olan “Brake by wire) sisteminde, fren kontrolü ve arka aks aktarım sistemi birbirinden ayrı elektronik olarak kontrol ediliyor. Bu nedenle, dengeli bir şekilde fren dengesi eşit bir şekilde dağıtılıyor enerji geri kazanımı, daha da verimli hale geliyor.

Formula 1'de olduğu gibi, Formula E'de de pilotlar, FIA güvenlik standartlarına uymak için geliştirilmiş, karbon fiberden oluşan bir monokok şasi içinde oturuyor. Otomobillerin maksimum ağırlığı sürücü dahil 900 kilogram. Formula E'de otomobiller 0'dan saatte 100 kilometreye, 3.1 saniyede ulaşırken, saatte maksimum 240 kilometreye çıkabiliyor. FE05'in bu yıl en büyük özelliği, arka kanatlarının olmaması… Motor sporlarında nadir görünen bu tasarımda araca etki eden bastırma kuvveti, otomobilin arkasında difüzor tarafından sağlanıyor.

Audi takımının pilotları Daniel Abt ve Lucas di Grassi tarafından kullanılacak olan FE05, ayrıca bu yıl ilk kez yarışacak Virgin

Racing'in de otomobili olacak. Formula E'nin yeni sezonu 15 Aralık'ta Suudi Arabistan'da start alacak. 12 kentte koşulduktan sonra, 2019 Temmuz ayında New York'taki final ile son bulacak.