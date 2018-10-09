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Audi’nin satışlarında yüzde 56 gerileme!

Binek otomobiller için geliştirilmiş olan yeni nesil emisyon testleri sonucunda, Alman devi Audi'nin satışları Avrupa pazarında Eylül ayında yüzde 56 oranında düştü.

Sozcu.com.tr
android-time 13:41 9 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
Audi’nin satışlarında yüzde 56 gerileme!
Binek otomobiller için geliştirilmiş olan yeni nesil emisyon testleri sonucunda, Alman devi Audi'nin satışları Avrupa pazarında Eylül ayında yüzde 56 oranında düştü.

Avrupa’da olan bu yüzde 56’lık düşüş bu ayki global satışları da yüzde 22 oranında etkiledi. Satışlar Almanya’da yüzde 69, İngiltere’de yüzde 53, Fransa’da yüzde 53, İtalya’da yüzde 52 ve İspanya’da yüzde 60 oranında geriledi!  Çin’de gerçekleşen teslimatlar ise yüzde 13 artarken Kuzey Amerika’da yüzde 1.2 düşüş gözlendi.

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Audi, “Son iki ay içerisinde yapmış olduğumuz satışlar stoklardaki otomobillerden oldu. Eylül ayında ise boşalan stoklar yüzünden satış hacmimizde daralma gözlendi” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi Audi satışlarındaki gerileme WLTP testinin uzun ve  zahmetli olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca VW’nin en popüler modeli olan Golf’ün de satışlarında düşüş gözükmesinin sebebi bundan kaynaklı!

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WLTP testlerinin yürürlüğe girmesi 1 Eylül itibariyle oldu. Audi’nin çatı markası olan Volkswagen tüm VW modellerinin WLTP kurallarına uygun olduğunu ve markanın satışlarını zorlaştıran bir teslimat sorunundan kurtulduklarını da açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 13:4309.10.2018
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