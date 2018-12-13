Audi’nin CEO’su değişiyor!

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Bram Schot, Rupert Stadler'in yerine Audi'nin CEO'su olarak görevine başlayacak. Schot, markanın satış şefi pozisyonundayken Stadler'intutuklanmasından sonra geçici CEO olarak atanmıştı. Tüm bunların ardından 1 Ocak 2018'den itibaren markanın yeni CEO'su olarak çalışacak!

Volkswagen Grubu’nun CEO’su olan Dr. Herbert Diess yaptığı açıklamada “Yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nın atanmasıyla Audi’nin gelecekteki yönetimi için önemli temeller hazırladık. Geçici CEO olarak görev alan Bram Schot, son aylarda iyi işler çıkarttı. Ekibindeki kültürel değişimle öne çıkıyor ve mevcut zorluklarla etkileyici şekilde mücadele edebiliyor” dedi.

Schot, Audi markasıyla birlikte Ducati, Lamborghini ve Italdesign Giugiaro’nun da başına geçmiş oluyor. Ayrıca geçici olarak Satış ve Pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapacak.

Audi’deki görevinden önce Schot 2012 yılına kadar Volkwagen Ticari Araçlar’da Satış ve Pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Bu görev öncesinde ise Mercedes-Benz İtalya’nın CEO’su olarak çalışmıştı.