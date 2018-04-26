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Auto China 2018 kapılarını açtı!

Dünya'nın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin'de her geçen gün önemini otomotiv sektörü için arttıran Auto China diğer adıyla Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını otomobil severlere açtı!

Fatih TAN
android-time 11:04 26 Nisan 2018
Haberler Otomotiv
Auto China 2018 kapılarını açtı!
Dünya'nın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin'de her geçen gün önemini otomotiv sektörü için arttıran Auto China diğer adıyla Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını otomobil severlere açtı!

Yazının başında da belirttiğim gibi “Dünya’nın en büyük otomobil pazarına” sahip olan Çin’de, en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen Pekin Otomobil Fuarı kapılarını dün itibariyle tüm otomobil severlere açtı.

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Geride bıraktığımız fuarları hatırladığımızda markaların yeni ve elektrik motorlu modellerinin yoğunluğunu hatırlamışsınızdır. Özellikle Avrupa merkezli otomobil fuarlarındaki elektrik motorlu yeni modellerle karşılaştık. Ancak Auto China’nın da bundan farkı yok! Geçen yıl gerçekleştirilen 20 milyonun üzerinde otomobil satışı ve ülkedeki yüksek üretimle Çin’de de hava kirliliği pek yolunda gitmiyor…

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Çinli üreticilerin hedefi 2019 yılındaki yollara çıkan otomobillerin yüzde 10’unun elektrik motorlu olması, bu hedef 2020 yılında ise yüzde 12. Bu değerleri ve hedefleri göz önünde bulundurduğunuzda da Auto China’daki elektrikli otomobil şovlarını daha iyi anlıyorsunuz. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nın kapıları 4 Mayıs tarihine kadar açık olacak!

İşte fuarda en çok dikkat çeken en önemli modeller:

Toyota Izoa

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Volkswagen ID Ailesi

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Mercedes-Benz A-Serisi Sedan

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Toyota Levin

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GAC Enverge

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WEY X Konsept

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Honda Li Nian

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Nissan SYLPHY

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Tesla Model 3

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BMW iX3 Konsept

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Hongqi Konsept

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Renault Ez-Go

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NIO Eve Konsept

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Audi Q5 L

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Hongqi H5

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Beijing Automotive Group EX3

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Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Konsept

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Lincoln Aviator

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Volvo XC40

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Jaguar I-Pace

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BMW X7 Konsept

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Qiantu Concept One

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Byton Konsept T

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Sitech DEV1

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Roewe RX8

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Buick Enspire Konsept

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Chevrolet FNR-X Konsept

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Haima Automobile Group S5

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Senia R9

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Ford Focus

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HK GT

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Skoda Kamiq

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Infiniti Q50

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NIO EP9

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Son güncelleme: android-time 11:0726.04.2018
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