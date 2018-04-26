Auto China 2018 kapılarını açtı!

Dünya'nın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin'de her geçen gün önemini otomotiv sektörü için arttıran Auto China diğer adıyla Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını otomobil severlere açtı!

Yazının başında da belirttiğim gibi “Dünya’nın en büyük otomobil pazarına” sahip olan Çin’de, en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen Pekin Otomobil Fuarı kapılarını dün itibariyle tüm otomobil severlere açtı.

Geride bıraktığımız fuarları hatırladığımızda markaların yeni ve elektrik motorlu modellerinin yoğunluğunu hatırlamışsınızdır. Özellikle Avrupa merkezli otomobil fuarlarındaki elektrik motorlu yeni modellerle karşılaştık. Ancak Auto China’nın da bundan farkı yok! Geçen yıl gerçekleştirilen 20 milyonun üzerinde otomobil satışı ve ülkedeki yüksek üretimle Çin’de de hava kirliliği pek yolunda gitmiyor…

Çinli üreticilerin hedefi 2019 yılındaki yollara çıkan otomobillerin yüzde 10’unun elektrik motorlu olması, bu hedef 2020 yılında ise yüzde 12. Bu değerleri ve hedefleri göz önünde bulundurduğunuzda da Auto China’daki elektrikli otomobil şovlarını daha iyi anlıyorsunuz. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nın kapıları 4 Mayıs tarihine kadar açık olacak!

İşte fuarda en çok dikkat çeken en önemli modeller:

Toyota Izoa

Volkswagen ID Ailesi

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan

Toyota Levin

GAC Enverge

WEY X Konsept

Honda Li Nian

Nissan SYLPHY

Tesla Model 3

BMW iX3 Konsept

Hongqi Konsept

Renault Ez-Go

NIO Eve Konsept

Audi Q5 L

Hongqi H5

Beijing Automotive Group EX3

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Konsept

Lincoln Aviator

Volvo XC40

Jaguar I-Pace

BMW X7 Konsept

Qiantu Concept One

Byton Konsept T

Sitech DEV1

Roewe RX8

Buick Enspire Konsept

Chevrolet FNR-X Konsept

Haima Automobile Group S5

Senia R9

Ford Focus

HK GT

Skoda Kamiq

Infiniti Q50

NIO EP9