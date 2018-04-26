Auto China 2018 kapılarını açtı!

Yazının başında da belirttiğim gibi “Dünya’nın en büyük otomobil pazarına” sahip olan Çin’de, en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen Pekin Otomobil Fuarı kapılarını dün itibariyle tüm otomobil severlere açtı.
Geride bıraktığımız fuarları hatırladığımızda markaların yeni ve elektrik motorlu modellerinin yoğunluğunu hatırlamışsınızdır. Özellikle Avrupa merkezli otomobil fuarlarındaki elektrik motorlu yeni modellerle karşılaştık. Ancak Auto China’nın da bundan farkı yok! Geçen yıl gerçekleştirilen 20 milyonun üzerinde otomobil satışı ve ülkedeki yüksek üretimle Çin’de de hava kirliliği pek yolunda gitmiyor…
Çinli üreticilerin hedefi 2019 yılındaki yollara çıkan otomobillerin yüzde 10’unun elektrik motorlu olması, bu hedef 2020 yılında ise yüzde 12. Bu değerleri ve hedefleri göz önünde bulundurduğunuzda da Auto China’daki elektrikli otomobil şovlarını daha iyi anlıyorsunuz. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nın kapıları 4 Mayıs tarihine kadar açık olacak!
Toyota Izoa
Volkswagen ID Ailesi
Mercedes-Benz A-Serisi Sedan
Toyota Levin
GAC Enverge
WEY X Konsept
Honda Li Nian
Nissan SYLPHY
Tesla Model 3
BMW iX3 Konsept
Hongqi Konsept
Renault Ez-Go
NIO Eve Konsept
Audi Q5 L
Hongqi H5
Beijing Automotive Group EX3
Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Konsept
Lincoln Aviator
Volvo XC40
Jaguar I-Pace
BMW X7 Konsept
Qiantu Concept One
Byton Konsept T
Sitech DEV1
Roewe RX8
Buick Enspire Konsept
Chevrolet FNR-X Konsept
Haima Automobile Group S5
Senia R9
Ford Focus
HK GT
Skoda Kamiq
Infiniti Q50
NIO EP9